Новогодняя ёлка: Эра Машин «Секрет жизни»
8 января в манеже центрального стадиона «Арсенал» состоится новогодное кибершоу — семейный интерактивный спектакль, поражающий своей зрелищностью!
Гигантские роботы, азотные взрывы, огонь и молнии, выстрелы из бластеров, мыльное, лазерное, световое и дымовое шоу, эпичное сражение за нашу планету, в котором можете принять участие лично вы и ваши дети!
Вместе с братьями учёными Леонардо и Арчибальдом, вам придётся пройти трудный путь, полный смертельных опасностей и невероятных открытий в технике и механике! В погоне за славой самого великого учёного, незадачливый Арчибальд соглашается на сомнительную сделку с таинственным незнакомцем, пообещавшему ему золотые горы лишь за одну маленькую скляночку из лаборатории его брата Леонардо…
К чему приведёт опрометчивый поступок Арчи и почему Леонардо так тщательно оберегал склянку вы узнаете на Кибершоу: Эра Машин «Секрет жизни».
Добрые песни, цирковые трюки, битва добра против зла, интерактивы со зрителями и многое-многое другое! Битва за мир на Земле продолжается и только вы можете повлиять на её исход…
Вход разрешен в масках и перчатках!
Билеты по акции обмену и возврату не подлежат.
Где и когда?
Тула, Ленина пр-т, д.87
8 января 2021, пятница
14:00
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
1 января, понедельник 00:00
8 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-800 ₽
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
8 февраля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽