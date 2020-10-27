Новогодняя ёлка: Эра Машин «Секрет жизни»

8 января в манеже центрального стадиона «Арсенал» состоится новогодное кибершоу — семейный интерактивный спектакль, поражающий своей зрелищностью!

Гигантские роботы, азотные взрывы, огонь и молнии, выстрелы из бластеров, мыльное, лазерное, световое и дымовое шоу, эпичное сражение за нашу планету, в котором можете принять участие лично вы и ваши дети!

Вместе с братьями учёными Леонардо и Арчибальдом, вам придётся пройти трудный путь, полный смертельных опасностей и невероятных открытий в технике и механике! В погоне за славой самого великого учёного, незадачливый Арчибальд соглашается на сомнительную сделку с таинственным незнакомцем, пообещавшему ему золотые горы лишь за одну маленькую скляночку из лаборатории его брата Леонардо…



К чему приведёт опрометчивый поступок Арчи и почему Леонардо так тщательно оберегал склянку вы узнаете на Кибершоу: Эра Машин «Секрет жизни».

Добрые песни, цирковые трюки, битва добра против зла, интерактивы со зрителями и многое-многое другое! Битва за мир на Земле продолжается и только вы можете повлиять на её исход…

Вход разрешен в масках и перчатках!