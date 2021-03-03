Щелкунчик
6 марта на сцене театра «Эрмитаж» покажут сказку «Щелкунчик». Сказка о доброй девочке Мари, храбром Щелкунчике, коварной Мышиной королеве и ее сыне Мышульце оживает на сцене театра «Эрмитаж», превращаясь в реальную историю, страшную и опасную, увлекательную и интересную, трагическую, но вместе с тем, романтическую.
Перед зрителями словно откроется старинная музыкальная шкатулка, полная чудес, приключений и фантазий, становящихся реальностью.
Стоимость: 200 рублей. Билеты можно купить по ссылке.
Стоимость: 200 рублей. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
6 марта 2021, суббота
11:00
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽