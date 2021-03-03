6 марта на сцене театра «Эрмитаж» покажут сказку «Щелкунчик». Сказка о доброй девочке Мари, храбром Щелкунчике, коварной Мышиной королеве и ее сыне Мышульце оживает на сцене театра «Эрмитаж», превращаясь в реальную историю, страшную и опасную, увлекательную и интересную, трагическую, но вместе с тем, романтическую.





Стоимость: 200 рублей. Билеты можно купить по ссылке. Перед зрителями словно откроется старинная музыкальная шкатулка, полная чудес, приключений и фантазий, становящихся реальностью.200 рублей.