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Новогодний город конструкторов

Новогодний город конструкторов

На одной площадке будут собрано множество самых разных конструкторов, и с каждым из них ваши дети смогут бесконечно играть, фантазировать, изучать. А вдобавок — всеми любимые паровозики и огромная железная дорога!

«Город конструкторов» и «Паровозия» — это более 25 самых интересных, увлекательных и редких конструкторов, собранных в одном месте. Здесь можно познакомиться, испытать и наиграться вдоволь самыми разными конструкторами — от миниатюрного японского LAQ до масштабной игрушечной железной дороги «Паровозия».

И все это — в праздничном новогоднем формате — с Дедом Морозом, елкой, конкурсами, играми и подарками.

Подарите ребенку к Новому году новые впечатления, радость творчества и открытий! Подарите ему Новогодний Город конструкторов!

Детям до двух лет вход свободный. Подробную информацию узнавайте по телефону: 8(4872) 79-33-31.

Где и когда?
Likerka Loft, торгово-развлекательный комплекс
Likerka Loft, торгово-развлекательный комплекс
Тула, проспект Ленина, 85Б
23 декабря 2016, пятница
11:00
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24 декабря 2016, суббота
11:00
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25 декабря 2016, воскресенье
11:00
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