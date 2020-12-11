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Новогоднее путешествие по сказкам

Новогоднее путешествие по сказкам

4 января во Дворце культуры железнодорожников покажут цирковой спектакль московского цирка «Арлекино» «Новогоднее путешествие по сказкам». Гостей ждет встреча с героями любимых сказок: «Красавица и Чудовище» (с участием красивых голубей), «Золотой ключик или приключения Буратино» (с белым пуделем), «Восточные фантазии» (с участием тигрового питона), «Маша и Медведь» (с 3-х летним бурым медвежонком).

А также фокусы, клоунада, волшебное поздравление и розыгрыш подарков от Деда Мороза (телефон, планшет, игры...)!

Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
4 января 2021, понедельник
12:00
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Felidae
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15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
HammAli & Navai
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12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Иван Охлобыстин
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21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Мастер и Маргарита
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8 февраля, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
El Mental
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9 января, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Нейромонах Феофан
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13 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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