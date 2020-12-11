4 января во Дворце культуры железнодорожников покажут цирковой спектакль московского цирка «Арлекино» «Новогоднее путешествие по сказкам». Гостей ждет встреча с героями любимых сказок: «Красавица и Чудовище» (с участием красивых голубей), «Золотой ключик или приключения Буратино» (с белым пуделем), «Восточные фантазии» (с участием тигрового питона), «Маша и Медведь» (с 3-х летним бурым медвежонком).

А также фокусы, клоунада, волшебное поздравление и розыгрыш подарков от Деда Мороза (телефон, планшет, игры...)!