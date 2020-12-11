Новогоднее путешествие по сказкам
4 января во Дворце культуры железнодорожников покажут цирковой спектакль московского цирка «Арлекино» «Новогоднее путешествие по сказкам». Гостей ждет встреча с героями любимых сказок: «Красавица и Чудовище» (с участием красивых голубей), «Золотой ключик или приключения Буратино» (с белым пуделем), «Восточные фантазии» (с участием тигрового питона), «Маша и Медведь» (с 3-х летним бурым медвежонком).
А также фокусы, клоунада, волшебное поздравление и розыгрыш подарков от Деда Мороза (телефон, планшет, игры...)!
Где и когда?
Тула, улица Демонстрации, 134
4 января 2021, понедельник
12:00
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
8 февраля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
9 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽