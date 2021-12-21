На страже сокровищ волшебного Шлема
28 и 29 декабря в музее оружия покажут новую детскую новогоднюю программу «На страже сокровищ волшебного Шлема».
В этом году новогодняя сказка развернулась в экспозиционных залах здания-шлема. Мудрый Дед Мороз и его верные помощники – знаменитый мастер Левша, красавица Тулянка, Русский богатырь и Снегурочка с командой бесстрашных мальчишек и девчонок отправляются на поиски Воина Света. Их миссия - победить злую и коварную повелительницу тьмы и защитить уникальную коллекцию музея.
Интерактивный праздник имеет оригинальный сюжет. Участники представления знакомятся с музейными реликвиями в необычной форме, их сопровождают робот Акинфий и сказочные персонажи.
В кассе музея остались последние билеты на новогодний праздник «На страже сокровищ волшебного Шлема» на 28 и 29 декабря. Подробная информация по телефону: 8 (4872) 40-47-48, отдел культурно-образовательной деятельности.
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
28 декабря 2021, вторник
10:00
29 декабря 2021, среда
10:00
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
13 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
6 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽