28 и 29 декабря в музее оружия покажут новую детскую новогоднюю программу «На страже сокровищ волшебного Шлема».



В этом году новогодняя сказка развернулась в экспозиционных залах здания-шлема. Мудрый Дед Мороз и его верные помощники – знаменитый мастер Левша, красавица Тулянка, Русский богатырь и Снегурочка с командой бесстрашных мальчишек и девчонок отправляются на поиски Воина Света. Их миссия - победить злую и коварную повелительницу тьмы и защитить уникальную коллекцию музея.

Интерактивный праздник имеет оригинальный сюжет. Участники представления знакомятся с музейными реликвиями в необычной форме, их сопровождают робот Акинфий и сказочные персонажи.

В кассе музея остались последние билеты на новогодний праздник «На страже сокровищ волшебного Шлема» на 28 и 29 декабря. Подробная информация по телефону: 8 (4872) 40-47-48, отдел культурно-образовательной деятельности.