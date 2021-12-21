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На страже сокровищ волшебного Шлема

На страже сокровищ волшебного Шлема

28 и 29 декабря в музее оружия покажут новую детскую новогоднюю программу «На страже сокровищ волшебного Шлема». 

В этом году новогодняя сказка развернулась в экспозиционных залах здания-шлема. Мудрый Дед Мороз и его верные помощники – знаменитый мастер Левша, красавица Тулянка, Русский богатырь и Снегурочка с командой бесстрашных мальчишек и девчонок отправляются на поиски Воина Света. Их миссия - победить злую и коварную повелительницу тьмы и защитить  уникальную коллекцию музея.

Интерактивный праздник имеет оригинальный сюжет. Участники представления знакомятся с музейными реликвиями в необычной форме, их сопровождают робот Акинфий и сказочные персонажи.     
 
В кассе музея остались последние билеты на новогодний праздник «На страже сокровищ волшебного Шлема» на 28 и 29 декабря. Подробная информация по телефону: 8 (4872) 40-47-48, отдел культурно-образовательной деятельности.
 
Где и когда?
Музей оружия, здание-шлем
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
28 декабря 2021, вторник
10:00
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29 декабря 2021, среда
10:00
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