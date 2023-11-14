6 декабря в концертном зале Тульской филармонии покажут мюзикл по мотивам сказок Шарля Перро — «Кошка в сапогах».

Вот и сказке конец, а кто слушал-молодец… Как вы думаете, что происходит со сказкой, когда вы ее прочитали? Она не заканчивается. Жизнь в ней продолжает идти, причем порой самым непредсказуемым путем.

И вот, две решительно настроенные юные особы – девочка и кошка – отправляются в эту повзрослевшую сказку в образах Кота в сапогах и его хозяина. Их ждут неожиданные встречи и опасные приключения, им предстоит совершить настоящие подвиги и проверить свою дружбу на прочность, а возможно, им повезет встретить свою судьбу.

Приключения Кошки в сапогах – это не пересказ произведения Шарля Перро, а мюзикл с оригинальным сюжетом, авторской музыкой Романа Хотина на тексты Любови Салиховой.

Перед программой в фойе филармонии будут работать познавательные игровые зоны для детей.