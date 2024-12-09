  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Детям
  4. Богатырский Шлем на страже Будущего – Детская афиша Тулы - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Богатырский Шлем на страже Будущего

Богатырский Шлем на страже Будущего

С 25 до 27 декабря в Тульском музее оружия покажут детское новогоднее театрализованное представление «Богатырский Шлем на страже Будущего».

Посетить музей оружия в предновогодние дни – добрая семейная традиция нескольких поколений туляков и гостей нашего города. Секрет популярности новогодних представлений в музее оружия – это погружение в героическую историю оружейной Тулы и России, это особая атмосфера новизны и чудес, в которой дети всегда становятся полноправными участниками приключений. 

Магическая сила Богатырского Шлема уже переносила зрителей к далеким звездным мирам, помогала совершить путешествие в подводное царство и сквозь эпохи, открыть множество тайн истории и преодолеть все преграды на пути к празднику. 

В этот раз Богатырский Шлем приглашает команду смелых и отважных юных туляков вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями отправиться в захватывающее путешествие в Будущее на тысячу лет тому вперед и спасти Новый 3025 год от палящего солнца! Для этого участники вместе с героями преодолеют множество преград, побывают в параллельных мирах среди экзотической флоры и фауны, совершат немало подвигов и еще раз докажут, что искренность, отвага и доброе сердце способны спасти не только Новый год, но и планету. 

В зрелищном, потрясающе красивом, ярком и динамичном представлении используются самые современные мультимедийные, лазерные и сценические эффекты, завораживающие иллюзии и акробатические номера.

Традиционно перед началом и по окончании представления с детьми будут проводиться занимательные игры, конкурсы, танцы, фотосессии.

Представления пройдут в здании – шлеме с 25 по 27 декабря 2024.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: (4872) 47-01-23, 8-962-278-08-23.

 

Где и когда?
Музей оружия, здание-шлем
Тула , улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
25 декабря 2024, среда
16:00
 В календарь
 В календарь
25 декабря 2024, среда
18:30
 В календарь
 В календарь
26 декабря 2024, четверг
16:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Елки-11
11 декабря - 8 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звезды в Сибири
5 - 29 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Синистер. Новые души
25 декабря, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Побег
19 - 25 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Последний ронин
26 - 31 декабря
Люксор Тула
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 8 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.