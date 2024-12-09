С 25 до 27 декабря в Тульском музее оружия покажут детское новогоднее театрализованное представление «Богатырский Шлем на страже Будущего».

Посетить музей оружия в предновогодние дни – добрая семейная традиция нескольких поколений туляков и гостей нашего города. Секрет популярности новогодних представлений в музее оружия – это погружение в героическую историю оружейной Тулы и России, это особая атмосфера новизны и чудес, в которой дети всегда становятся полноправными участниками приключений.

Магическая сила Богатырского Шлема уже переносила зрителей к далеким звездным мирам, помогала совершить путешествие в подводное царство и сквозь эпохи, открыть множество тайн истории и преодолеть все преграды на пути к празднику.

В этот раз Богатырский Шлем приглашает команду смелых и отважных юных туляков вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями отправиться в захватывающее путешествие в Будущее на тысячу лет тому вперед и спасти Новый 3025 год от палящего солнца! Для этого участники вместе с героями преодолеют множество преград, побывают в параллельных мирах среди экзотической флоры и фауны, совершат немало подвигов и еще раз докажут, что искренность, отвага и доброе сердце способны спасти не только Новый год, но и планету.

В зрелищном, потрясающе красивом, ярком и динамичном представлении используются самые современные мультимедийные, лазерные и сценические эффекты, завораживающие иллюзии и акробатические номера.

Традиционно перед началом и по окончании представления с детьми будут проводиться занимательные игры, конкурсы, танцы, фотосессии.

Представления пройдут в здании – шлеме с 25 по 27 декабря 2024.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: (4872) 47-01-23, 8-962-278-08-23.