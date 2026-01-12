Дорога почищена, но «Хартия» не едет: туляки возмущены горами мусора

Жители дома №45-б по улице Кутузова сообщают, что мусорная машина не приезжает к ним несколько дней.

«Вот так „Хартия“ убирает мусор по адресу Кутузова 45-б. Дорога во дворе почищена, проехать можно спокойно спокойно, но, в диспетчерской этой богадельни говорят, что „не созданы все условия для проезда мусороуборочной машины“, — пожаловались туляки в редакцию Myslo.

По словам жителей, их управляющая компания хорошо чистит снег, но от мусорщиков только «отписки».

Напомним, что на новогодних каникулах региональные операторы были «переведены на режим повышенной готовности». И приоритетной задачей было не допустить срыв своевременного вывоза ТКО.