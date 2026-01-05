«У „Хартии“ тоже выходные до 12 января?»: туляки жалуются на горы мусора рядом с многоэтажками

При этом в правительстве сообщали, что в регионе усилена работа по вывозу ТКО в праздничные дни.

Фото Зинаиды Г.

Фото перегруженных контейнеров с улицы Хворостухина в редакцию Myslo прислали жители дома № 31.

«Мусор валится буквально уже на дорогу! У контейнерам не подойти. Неужели „Хартия“, отдыхает до 12 января, как и вся страна?» — пишут туляки.

Напомним, что буквально 3 января сотрудники МинЖКХ провели выездную проверку уборки контейнерных площадок и возможности подъезда к ним мусоровозов.

Как сообщили в правительстве, в праздники региональные операторы переведены на режим повышенной готовности.

«Наша приоритетная задача — не допустить срыв своевременного вывоза ТКО и обеспечить доступ спецтехники к контейнерным площадкам при неблагоприятных погодных условиях», — подчеркнул министр жилищного хозяйства и благоустройства Тульской области Олег Дючков.

Видимо, местами погодные условия все же не дают сотрудникам "Хартии" выполнить свои обязанности.

А у вас во дворе убирают мусор? Присылайте фото в комментарии!