  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «У „Хартии“ тоже выходные до 12 января?»: туляки жалуются на горы мусора рядом с многоэтажками - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«У „Хартии“ тоже выходные до 12 января?»: туляки жалуются на горы мусора рядом с многоэтажками

При этом в правительстве сообщали, что в регионе усилена работа по вывозу ТКО в праздничные дни.

«У „Хартии“ тоже выходные до 12 января?»: туляки жалуются на горы мусора рядом с многоэтажками
Фото Зинаиды Г.

Фото перегруженных контейнеров с улицы Хворостухина в редакцию Myslo прислали жители дома № 31.

 photo_2026-01-05_19-21-26.jpg

«Мусор валится буквально уже на дорогу! У контейнерам не подойти. Неужели „Хартия“, отдыхает до 12 января, как и вся страна?» — пишут туляки.

photo_2026-01-05_19-21-25.jpg

Напомним, что буквально 3 января сотрудники МинЖКХ провели выездную проверку уборки контейнерных площадок и возможности подъезда к ним мусоровозов.

Как сообщили в правительстве, в праздники региональные операторы переведены на режим повышенной готовности. 

«Наша приоритетная задача — не допустить срыв своевременного вывоза ТКО и обеспечить доступ спецтехники к контейнерным площадкам при неблагоприятных погодных условиях», — подчеркнул министр жилищного хозяйства и благоустройства Тульской области Олег Дючков.

Видимо, местами погодные условия все же не дают сотрудникам "Хартии" выполнить свои обязанности.

А у вас во дворе убирают мусор? Присылайте фото в комментарии!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:22 +1
Другие статьи по темам
Событие
мусор Хартия
Место
Тула
Погода в Туле 5 января: снег и до -8 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 5 января: снег и до -8 градусов
сегодня, в 09:00, 259 2074 5
В Тульской области подорожал междугородний проезд
Жизнь Тулы и области
В Тульской области подорожал междугородний проезд
сегодня, в 11:30, 79 5251 -8
За сутки с тульских улиц вывезли почти 1700 кубометров снега
Жизнь Тулы и области
За сутки с тульских улиц вывезли почти 1700 кубометров снега
сегодня, в 16:20, 54 518 0
Туляков возмутила «барахолка из 90-х» на площади Ленина
Жизнь Тулы и области
Туляков возмутила «барахолка из 90-х» на площади Ленина
сегодня, в 18:23, 46 1422 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле пройдёт праздник «Путешествие в Рождество»
В Туле пройдёт праздник «Путешествие в Рождество»
Туляков возмутила «барахолка из 90-х» на площади Ленина
Туляков возмутила «барахолка из 90-х» на площади Ленина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.