Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Богородицком

Фото Юлии Александровой.

Ранее Myslo сообщал о серьезном ДТП, которое произошло 3 января в 15.30 в районе деревни Колодези на автодороге Богородицк — Епифань. Пассажирский автобус, следовавший из Вологды в с. Себино Кимовского района, опрокинулся в кювет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В минздраве Тульской области рассказали, что помощь пострадавшим оказывали 20 бригад скорой помощи, первая из них прибыла на место происшествия через 16 минут.

13 пострадавших доставили в больницы региона. Детей среди них нет. Девять человек осмотрены специалистами и направлены на амбулаторное лечение. Четверо госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, остальные пассажиры «отправятся обратно в Вологду по окончании выяснения обстоятельств происшествия правоохранительными органами».

Для этого предоставлен резервный автобус.

В министерстве здравоохранения Тульской области работает горячая линия для уточнения информации о состоянии здоровья пострадавших в ДТП — 8-8004444003.