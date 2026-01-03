  1. Моя Слобода
Стали известны подробности аварии с пассажирским автобусом

Богородицкая межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельства ДТП.

Стали известны подробности аварии с пассажирским автобусом

Автобус перевозил пассажиров из Вологды в с. Себино Кимовского района. В результате ДТП 10 пассажиров обратились за медицинской помощью. Остальные пассажиры размещены в ПВР, развернутом в гостинице Богородицка.

По предварительным данным водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и съехал на обочину по ходу движения, затем автобус опрокинулся на правый бок.

Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги находится на контроле в межрайонной прокуратуре. При наличии оснований прокуроры примут комплекс мер реагирования.

На месте происшествия работу контролирующих органов координирует Богородицкий межрайонный прокурор Алексей Мишин. 

Возбуждено уголовное дело. 
 

сегодня, в 17:00 0
Событие
авария ДТП
Люди
Алексей Мишин
Место
Богородицкий район
18-летнему туляку присвоили спортивное звание международный гроссмейстер
18-летнему туляку присвоили спортивное звание международный гроссмейстер
В Богородицком районе автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся
В Богородицком районе автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся
