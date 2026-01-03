Стали известны подробности аварии с пассажирским автобусом

Автобус перевозил пассажиров из Вологды в с. Себино Кимовского района. В результате ДТП 10 пассажиров обратились за медицинской помощью. Остальные пассажиры размещены в ПВР, развернутом в гостинице Богородицка.

По предварительным данным водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и съехал на обочину по ходу движения, затем автобус опрокинулся на правый бок.

Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги находится на контроле в межрайонной прокуратуре. При наличии оснований прокуроры примут комплекс мер реагирования.

На месте происшествия работу контролирующих органов координирует Богородицкий межрайонный прокурор Алексей Мишин.

Возбуждено уголовное дело.

