Тульская Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим

Скорость движения регулируется дорожными знаками и правилами дорожного движения. Ограничения устанавливаются в зависимости от множества факторов: состояния дороги, интенсивности транспортного потока, наличия пешеходных переходов и прочих особенностей.
Игнорирование скоростных ограничений значительно увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций и повышает тяжесть последствий ДТП. Инспекторы ГИБДД советуют придерживаться простых рекомендаций:
- Следите за дорожными знаками и разметкой,
- Учитывайте погодные условия и состояние покрытия дороги,
- Оценивайте интенсивность трафика и наличие препятствий,
- Помните о необходимости соблюдения дистанции до впереди идущего транспорта.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах!