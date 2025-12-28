  1. Моя Слобода
Тульская Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим

В зимние месяцы это особенно важно, поскольку на заснеженной дороге повышается вероятность возникновения ДТП.

Тульская Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим
Фото: тульская Госавтоинспекция

Скорость движения регулируется дорожными знаками и правилами дорожного движения. Ограничения устанавливаются в зависимости от множества факторов: состояния дороги, интенсивности транспортного потока, наличия пешеходных переходов и прочих особенностей.

Игнорирование скоростных ограничений значительно увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций и повышает тяжесть последствий ДТП. Инспекторы ГИБДД советуют придерживаться простых рекомендаций:

  • Следите за дорожными знаками и разметкой,
  • Учитывайте погодные условия и состояние покрытия дороги,
  • Оценивайте интенсивность трафика и наличие препятствий,
  • Помните о необходимости соблюдения дистанции до впереди идущего транспорта.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах!

сегодня, в 17:15
«ТЗМС» в серии пенальти обыграл КПРФ-2: фоторепортаж Myslo
«ТЗМС» в серии пенальти обыграл КПРФ-2: фоторепортаж Myslo
