Во время новогодних каникул в Туле введут режим «технологической тишины»

Фото Алексея Пирязева.

В новогодние праздники городские службы переведут в усиленный режим работы. Назначены дежурные по Туле из руководящего состава администрации, также дежурства будут организованы и в главных управлениях по территориальным округам.

Единая дежурно-диспетчерская служба будет работать в круглосуточном режиме — это шесть диспетчеров, 16 спасателей и 6 единиц аварийно-спасательной и специальной техники.

В ресурсоснабжающих организациях города сформированы бригады — около 200 человек и более 65 единиц спецтехники.

Во время новогодних каникул будет действовать режим «технологической тишины». Это значит, что будут запрещены все виды плановых работ, кроме аварийных.

В управляющих компаниях Тулы также будут дежурные.