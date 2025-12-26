  1. Моя Слобода
Во время новогодних каникул в Туле введут режим «технологической тишины»

Это значит, что запретят все виды плановых работ, кроме аварийных.

Фото Алексея Пирязева.

В новогодние праздники городские службы переведут в усиленный режим работы. Назначены дежурные по Туле из руководящего состава администрации, также дежурства будут организованы и в главных управлениях по территориальным округам.

Единая дежурно-диспетчерская служба будет работать в круглосуточном режиме — это шесть диспетчеров, 16 спасателей и 6 единиц аварийно-спасательной и специальной техники.

В ресурсоснабжающих организациях города сформированы бригады — около 200 человек и более 65 единиц спецтехники. 

Во время новогодних каникул будет действовать режим «технологической тишины». Это значит, что будут запрещены все виды плановых работ, кроме аварийных.

В управляющих компаниях Тулы также будут дежурные.

Фотограф:
26 декабря, в 17:30 −1
