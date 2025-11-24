Старшего фельдшера Центра медицины катастроф Валентину Матюхину наградил Владимир Путин

Валентина Матюхина работает старшим фельдшером отделения № 3 подстанции города Венева, поселок Грицовский Территориального центра медицины катастроф скорой неотложной медицинской помощи.

— Моя старшая сестра — фельдшер, и я тоже решила свою жизнь связать с медициной. В профессии я 22 года, а старшим фельдшером стала более десяти лет назад. Я также езжу на вызовы и помогаю своим коллегам. День на день не приходится, количество вызовов зависит от климатических, погодных условий, от праздничных дней. В среднем — от пяти до двадцати.

Бывает, на работе очень устаешь, но у меня с собой всегда термос с чаем, он меня бодрит.

По словам Валентины Матюхиной, очень сложно привыкнуть к людской боли. Даже невзирая на большой стаж работы.

— За свою жизнь я никогда не боялась, всегда страшнее за жизнь пациентов. Очень много случаев в памяти. Вот, например, помню вызов в первый месяц моей работы. 16-летняя девочка получила множественные ножевые ранения, мы привезли ее в больницу, госпитализировали. Девочке сделали операцию, сейчас она уже взрослая женщина, мама, у нее все хорошо. Когда вижу, что человеческая жизнь продолжается, чувствую удовлетворение от работы.

Конечно, как у всех, были моменты выгорания, было очень тяжело… Но уйти из профессии не хотелось никогда. В такие моменты я просто собиралась и ехала на вызов — там ждали люди.

За отличную работу Валентине Владимировне присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

— Когда я узнала об этой награде, сначала не поверила, а потом расплакалась — настолько это было приятно и неожиданно! Очень благодарна нашему руководству за то, что работа фельдшеров ценится.

Сама себя я хвалить не могу, но думаю, в работе мне помогают такие качества, как отзывчивость, ответственность и преданность профессии. Каждые пять лет я, как и все медработники, прохожу курсы повышения квалификации, обучаюсь на порталах непрерывного медицинского образования. Медик всегда совершенствуется, всегда растет.

Коллеги о Валентине Матюхиной

Максим Янкин, главный фельдшер Центра медицины катастроф Тульской области:

— Что такое скорая помощь? Придя в нее, влюбляешься на всю жизнь. Это долг, призвание. Те нагрузки, с которыми мы встречаемся, и та ответственность очень велики. Валентина Владимировна достойно проходит этот путь с высоко поднятой головой. Конечно, женщинам в нашей профессии сложнее физически: поднять больного с земли, помочь нести носилки, спустить пациента с этажа… Зато женщины эмоционально устойчивее!

Владислав Сайнаков, водитель скорой помощи, в профессии — восьмой год.

— Я пришел на скорую после армии. Моя мама и брат — врачи, отец работал на скорой. Поэтому и мне захотелось быть ближе к медицине, хотелось помогать людям. Валентина Владимировна уговорила меня пойти учиться на фельдшера — зачем крутить руль, если можно стать медицинским работником? Именно она сподвигла меня к тому, что я стал студентом Узловского филиала Тульского областного медицинского колледжа и сейчас учусь на фельдшера. Очень благодарен ей за эту идею! Валентина Владимировна всегда поможет, поддержит, подскажет. Она привила мне понятие, что в нашей работе главное — ответственность!

Наша справка

С 2022 года бригады скорой помощи Тульской области перевыполняют федеральный норматив доезда в течение 20 минут на экстренные вызовы и ДТП.

Среднее время прибытия на экстренные вызовы составляет 13,6 минуты. Это один из лучших показателей в стране, который свидетельствует о высокой эффективности работы службы.

На Всероссийском конгрессе «Национальное здравоохранение — 2024» Тульская скорая помощь была признана самой быстрой в России.

В учреждении созданы все условия для комфортной работы и карьерного роста сотрудников. В прошлом году за счет привлечения молодых специалистов было трудоустроено более 110 человек. Благодаря внедренной системе наставничества отмечается снижение оттока молодых специалистов более чем на 50%.

По итогам прошедшего года Центр перевыполнил плановый показатель национального проекта по обеспеченности медицинскими работниками. В 2024 году работу Тульского центра медицины катастроф по привлечению кадров отметили на областном уровне. Учреждение стало победителем в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» на региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

В рамках программы «Земский фельдшер» предоставлена выплата восьми медработникам, компенсация найма жилья предоставляется 93 медработникам, 16 медработникам предоставлены служебные жилые помещения. Выплаты молодым специалистам в размере пяти окладов получили 47 медицинских работников (по итогам 2023 года — 19 медработников).