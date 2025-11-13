  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле не будет электроэнергии 14 ноября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Где в Туле не будет электроэнергии 14 ноября

Публикуем перечень адресов.

Где в Туле не будет электроэнергии 14 ноября

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Немцова, 17-21 (нечётн.),
  • ул. Р. Зорге, 13, 19, 19-б, 25,
  • ул. Кутузова, 24,
  • ул. Шухова, 22-в,
  • ул. Пирогова 46-68 (чётн.), 31-51 (нечётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 43-б, 45-а, 51-б, 52/1, 62-а,
  • ул. Жуковского 49-69 (нечётн.), 60-82 (чётн.), 72-а, 76/1, 78/1,
  • ул. Л. Толстого 74-106 (чёт.),
  • ул. Глеба Успенского, 20,
  • ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а,
  • пр-т Ленина, 49, 53,
  • северная часть Зареченского района,
  • пос. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-39 (нечётн.), 33-а,
  • ул. Гагарина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 9-а.
  • ул. Овражная, 12-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 2, 4, 6, 11-а,
  • 1-й пр-д, 8-18 (чётн.), 11-21 (нечётн.),
  • 2-й пр-д, 16-26 (чётн.), 19-29 (нечётн.),
  • 3-й пр-д, 24-34 (чётн.), 27, 29,
  • 4-й пр-д, 32-42 (чётн.).

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 22:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат свет плановые отключения электроэнергии нет света
Место
Тульская область Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская область признана «Умным регионом года»
Тульская область признана «Умным регионом года»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.