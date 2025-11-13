Где в Туле не будет электроэнергии 14 ноября

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Немцова, 17-21 (нечётн.),
- ул. Р. Зорге, 13, 19, 19-б, 25,
- ул. Кутузова, 24,
- ул. Шухова, 22-в,
- ул. Пирогова 46-68 (чётн.), 31-51 (нечётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 43-б, 45-а, 51-б, 52/1, 62-а,
- ул. Жуковского 49-69 (нечётн.), 60-82 (чётн.), 72-а, 76/1, 78/1,
- ул. Л. Толстого 74-106 (чёт.),
- ул. Глеба Успенского, 20,
- ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а,
- пр-т Ленина, 49, 53,
- северная часть Зареченского района,
- пос. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-39 (нечётн.), 33-а,
- ул. Гагарина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 9-а.
- ул. Овражная, 12-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 2, 4, 6, 11-а,
- 1-й пр-д, 8-18 (чётн.), 11-21 (нечётн.),
- 2-й пр-д, 16-26 (чётн.), 19-29 (нечётн.),
- 3-й пр-д, 24-34 (чётн.), 27, 29,
- 4-й пр-д, 32-42 (чётн.).