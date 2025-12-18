Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве

В Привокзальном отделе полиции возбудили дело по признакам покушения на мошенничество в крупном размере. Напомним, в 2024 году Даниил приобрел у 70-летней пенсионерки однокомнатную квартиру на улице Костычева.
Позднее женщина заявила, что стала жертвой мошенников, и отсудила квартиру у Даниила.
Но есть нюанс: деньги от продажи жилья пенсионерка забрала с банковского аккредитива уже после своего заявления о мошенниках.
Туляк уверен: пенсионерка сама провернула аферу, ведь сначала она поняла, что ее атакуют мошенники, а потом уже завладела деньгами. Даниил считает, что бабушка просто воспользовалась ситуацией.
Туляк написал заявление в полицию о мошенничестве. Следователи усмотрели в ситуации признаки преступления. Интересный факт: дело было возбуждено не «по факту заявления», а в отношении конкретного лица. Кроме того, его возбудили до решения Верховного суда по делу Долиной.
Об этом Myslo рассказала адвокат Даниила Волчкова Юлия Дубинина.
Юлия Дубинина, адвокат
— Следствие усмотрело в действиях продавшей квартиру пенсионерки покушение на мошенничество и возбудило уголовное дело.
На мой взгляд, мошенничество усматривается у всех продавцов таких квартир: в момент сделки продавец ТОЧНО знает, что не собирается отчуждать квартиру, но деньги при этом берет и сделку совершает. В этот момент он обманывает покупателя, цель продавца — завладеть деньгами. Вот вам и состав.