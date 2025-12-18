  1. Моя Слобода
Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве

По заявлению покупателя Даниила Волчкова в полиции начато расследование.

Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве

В Привокзальном отделе полиции возбудили дело по признакам покушения на мошенничество в крупном размере. Напомним, в 2024 году Даниил приобрел у 70-летней пенсионерки однокомнатную квартиру на улице Костычева.

Позднее женщина заявила, что стала жертвой мошенников, и отсудила квартиру у Даниила.

Но есть нюанс: деньги от продажи жилья пенсионерка забрала с банковского аккредитива уже после своего заявления о мошенниках. 

Туляк уверен: пенсионерка сама провернула аферу, ведь сначала она поняла, что ее атакуют мошенники, а потом уже завладела деньгами. Даниил считает, что бабушка просто воспользовалась ситуацией.

Туляк написал заявление в полицию о мошенничестве. Следователи усмотрели в ситуации признаки преступления. Интересный факт: дело было возбуждено не «по факту заявления», а в отношении конкретного лица. Кроме того, его возбудили до решения Верховного суда по делу Долиной.

Об этом Myslo рассказала адвокат Даниила Волчкова Юлия Дубинина.

photo_2025-12-18_13-02-34.png

Юлия Дубинина, адвокат

— Следствие усмотрело в действиях продавшей квартиру пенсионерки покушение на мошенничество и возбудило уголовное дело.

На мой взгляд, мошенничество усматривается у всех продавцов таких квартир: в момент сделки продавец ТОЧНО знает, что не собирается отчуждать квартиру, но деньги при этом берет и сделку совершает. В этот момент он обманывает покупателя, цель продавца — завладеть деньгами. Вот вам и состав. 

сегодня, в 13:35
