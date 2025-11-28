«И квартиру забрала, и деньги потратила»: история очередной жертвы «эффекта Долиной» в Туле

Фото Алексея Пирязева и из архива Даниила Волчкова.

Дела с недвижимостью по «долинской схеме» в российских судах продолжают набирать обороты.

Еще один туляк попал в неприятнейшую историю с куплей-продажей квартиры. Из таких дел редкий покупатель выходит победителем, почти никто. Даниил Волчков считает, что у него есть надежда: его дело не такое, как все. В его случае продавец квартиры сначала «опомнилась от влияния мошенников» — пошла в полицию и суд. Но почему-то только после этого завершила сделку с недвижимостью, прихватила деньги и… потратила их! А теперь и квартиру отсудила. Даниил уверен: с бабушкой должна разбираться полиция.

Сделка — угрозы убийством — суд

Еще в сентябре 2024 года Даниил присмотрел для покупки однокомнатную хрущевку на улице Костычева за 1 млн 600 тысяч рублей. Это было чуть дешевле рынка: квартира, что называется, «убитая», под ремонт. Но Даниил с этим был согласен.

Хозяйке квадратных метров оказалось 66 лет, она владела квартирой единолично.

— Я осмотрел квартиру и сразу дал задание риелтору готовить сделку, — рассказывает Даниил. — Все шло хорошо: во время подготовки были погашены все долги по коммуналке, женщина выписалась из квартиры, взяла справки в наркодиспансере, психдиспансере. Моим условием сделки был обязательный банковский аккредитив. Деньги за квартиру — 1 600 000 рублей — положил туда. 26 сентября 2024 года вместе поехали на ул. Комсомольскую в Росреестр подписывать договор. Сделку успешно зарегистрировали.

Через день моему риелтору поступил звонок с неизвестного номера — какая-то женщина угрожала ему убийством!

Да-да, именно угроза: «Появитесь в этой квартире — вам конец!» Мы поехали в полицию, написали заявление.

Даниил отмечает, что в это время деньги за квартиру еще лежали на аккредитиве в банке. То есть прежняя владелица жилья выписалась из квартиры, оформила сделку, но деньгами еще не распорядилась.

— В полиции нас внимательно выслушали, заявление наше приняли. И тут же огорошили: «Бабушка — жертва мошенников». Как так?

Оказалось, ранее, незадолго до сделки, пенсионерку кто-то обманул на 660 тысяч рублей. Это ее личные средства, не имеющие отношения к продаже квартиры. Было возбуждено уголовное дело.

В полиции мы объяснили, что купили у бабушки квартиру, деньги лежат на аккредитиве, всё в порядке. Тут же нас уведомили, что продавцу нужно еще время, чтобы съехать, — две недели. Мы не против, расходимся. После этого бабушка спокойно забрала в банке деньги, предназначавшиеся для оплаты проданной квартиры.

В январе 2025 года Даниил с ужасом узнал, что по его квартире идет суд. При этом уже прошло два заседания, а он ни сном ни духом. По словам мужчины, ему не приходили ни уведомления, ни письма. О суде он узнал случайно — на Госуслугах.

— В суде я рассказал, что к аферистам никакого отношения не имею, сделку купли-продажи квартиры мы завершали уже после возбуждения уголовного дела по мошенничеству.

Логично же: если вам не нравилась эта сделка, зачем вы деньги брали? Зачем съехали с квартиры?

«Квартиру придется отдать»

В суде пенсионерке назначили судебно-психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского. Эксперты исследовали поведение женщины только на день сделки.

— Экспертиза основана на исковом заявлении этой женщины, где она рассказывала об аферистах «сотрудниках ФСБ и МВД», которые ей звонили, — рассказал Даниил. — У бабушки нашли расстройство в период продажи квартиры.

Мы ходатайствовали о представлении в суде материалов уголовного дела. Нам частично предоставили. Судя по имеющимся материалам, переписку с «мошенниками» женщина удалила, звонки от них не зафиксированы в деле… Может, мы, конечно, не все видели, но в суде это выглядело именно так. И, кроме ее слов, воздействие «мошенников» ничем не подтверждалось.

В суде женщина сказала, что всё удалила, так как ей «было неприятно, что в ее телефоне остается переписка с мошенниками».

По словам Даниила, в полиции он узнал, что его риелтору по телефону угрожала племянница пенсионерки, об этом они открыто рассказывали.

— Я уверен, что в отношении меня совершено самое настоящее мошенничество.

Считаю, что воспользоваться «бабушкиной схемой» по отъему квартиры и денег у добросовестного покупателя пенсионерку кто-то явно научил.

Я написал заявление в полицию на продавца квартиры, а также ее родственников — племянницу с мужем. Племянница женщины — сотрудница правительства Тульской области, ее муж — военнослужащий.

На днях суд вынес решение — сделку купли-продажи квартиры признали недействительной. Квартиру надлежит вернуть пенсионерке. Даниил, естественно, это решение будет обжаловать.

— Но главное, что деньги-то мне никто отдавать не собирается! Об этом мне почти прямо говорят. Да и намеки так-то уже поздновато делать: прошел год — деньги мне никто не вернул.

На одном из заседаний суда продавец квартиры говорила: мол, «деньги у меня, готова вернуть». Но ее быстро закидали вопросами и уточнениями, а больше в суд ее никто, видимо, не пускал — ни на одном заседании она так и не появилась.

А ее представитель — адвокат — прямо мне сказала: «Какие еще деньги?! Будет с пенсии отдавать по три копейки».

Муж ее племянницы рассказывал телевизионщикам с 5-го канала, что на мои деньги пенсионерка жила весь год. Прекрасно! Теперь что, так можно поступать?

Я уверен: это преступная схема, и далеко не все «пострадавшие бабушки» на самом деле жертвы.

Даниил выделил ключевые моменты в поведении пенсионерки, из-за которой он остался и без квартиры, и без денег:

Деньги она получила уже ПОСЛЕ того, как заявила в полицию о мошенниках. Сделка прошла 26 сентября, в полицию она пошла 27 сентября, утверждая, что стала жертвой обмана. Значит, женщина была адекватна и осознавала обман! Но почему тогда уже после полиции она пошла и забрала деньги с аккредитива? И не просто сняла, а присвоила и потратила. Прошел год, а она даже не попыталась вернуть мне деньги за квартиру. Более того, на суде она открыто заявляла, что вернет сумму только за вычетом 200 тысяч рублей, что потратила на адвоката и судебные издержки. Или в противном случае я буду получать их с ее пенсии «пожизненно». Для меня это звучит как шантаж. Как можно говорить, что тебя обманули, но при этом оставить у себя все деньги и торговаться об условиях их возврата?!

Что это, если не мошенничество?!

Такого же мнения придерживается и адвокат Даниила Волчкова Юлия Дубинина:

Юлия Дубинина — Основное отличие этого дела от множества похожих в том, что продавец не успела отдать деньги мошенникам. На тот момент, когда она шла в суд и полицию с заявлением о том, что продала жилье под влиянием, деньгами-то она не распорядилась. Почти год, пока шел процесс, деньги находились у нее. Со слов ее родственников, на эти деньги она жила. Она разворачивала сделку в суде и одновременно проживала чужие деньги. У меня вопрос к правоохранительным органам: как же квалифицировать действия этой бабушки? Она не собирается и не собиралась отдавать ни квартиру, ни деньги.

И у меня как у юриста логичный вывод: а не спровоцирована ли эта ситуация самой бабушкой? А вдруг история разворачивалась так: бабушку действительно обманули мошенники, но потом, продав квартиру после консультации с каким-то юристом, она поняла, что может воспользоваться ситуацией в своих целях? Вот тогда-то и мог возникнуть умысел на хищение! — продолжает Юлия. — Я вижу, что в действиях пенсионерки содержатся признаки преступления и правоохранительным органам необходимо дать им юридическую оценку.

Как юрист я понимаю, на что рассчитывает вторая сторона: что нас вынудят взыскивать деньги с нее в гражданском порядке — через приставов. А что с бабушки взять? Больше 50% от пенсии не удержат. Таким образом, очень удобно: она потратила 1 600 000 рублей, зная, что с нее ничего не возьмут. А что это еще, если не мошенничество?!

У нас же мошенник кто? Кто деньги получил. А она оставила их себе.

Юлия и Даниил надеются, что правоохранительные органы дадут юридическую оценку в соответствии с требованиями законодательства и привлекут пенсионерку к уголовной ответственности.

С продавцом квартиры Myslo связаться не удалось: женщина давно не отвечает на незнакомые номера. А вот ее адвокат от комментариев воздержалась.

Тем не менее редакция оставляет за второй стороной право выразить свое мнение на страницах нашего издания.