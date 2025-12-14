  1. Моя Слобода
Кровавая бойня со стрельбой произошла в тульском рехабе

Один из пациентов пытался зарезать другого. При задержании преступника полицейским пришлось открыть огонь на поражение.

Как стало известно Myslo, вечером 14 декабря в реабилитационном центре для лиц с алкогольной и наркотической зависимостью в Нижнем Елькино произошла поножовщина.

Один из пациентов рехаба перерезал горло другому. Когда на место прибыли сотрудники полиции, мужчина с ножом бросился на полицейского. В ответ силовик применил табельное оружие.

По данным Myslo, нападавший скончался. Как рассказали редакции жители  деревни, в рехабе была перестрелка.

2.jpg

Сейчас на месте работает следственный комитет. Официальных комментариев пока нет.

Рехаб находился на отшибе деревни. По словам местных, в большой дом, стоящий в отдалении от остальных, регулярно наведывались сомнительные личности. Здание принадлежит общественной организации «Возрождение».

вчера, в 22:19 +3
