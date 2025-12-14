Кровавая бойня со стрельбой произошла в тульском рехабе

Как стало известно Myslo, вечером 14 декабря в реабилитационном центре для лиц с алкогольной и наркотической зависимостью в Нижнем Елькино произошла поножовщина.
Один из пациентов рехаба перерезал горло другому. Когда на место прибыли сотрудники полиции, мужчина с ножом бросился на полицейского. В ответ силовик применил табельное оружие.
По данным Myslo, нападавший скончался. Как рассказали редакции жители деревни, в рехабе была перестрелка.
Сейчас на месте работает следственный комитет. Официальных комментариев пока нет.
Рехаб находился на отшибе деревни. По словам местных, в большой дом, стоящий в отдалении от остальных, регулярно наведывались сомнительные личности. Здание принадлежит общественной организации «Возрождение».