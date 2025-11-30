На месте смертельного пожара в Петровском работают следователи

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На месте смертельного пожара в поселке Петровском работают следователи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области. Проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, в результате пожара, возникшего в квартире на пятом этаже дома на улице Бунина, погибли 36-летний мужчина и 49-летняя женщина.

Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Совместно со специалистами МЧС устанавливаются причины возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.