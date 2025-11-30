На пожаре в поселке Петровский погибли два человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Вечером 30 ноября в Туле в квартире на пятом этаже на улице Бунина в поселке Петровский произошел пожар. Информация о происшествии поступила в МЧС в 18.14.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, огнеборцы спасли из дома двух человек и эвакуировали 10, в числе которых двое детей.

На пожаре погибли два человека.

Их личности устанавливаются.

Кроме того, пострадала 31-летняя женщина. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения.

К тушению огня привлекались 18 человек, пять пожарных расчетов и автолестница от МЧС России.