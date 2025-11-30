  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На пожаре в поселке Петровский погибли два человека - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На пожаре в поселке Петровский погибли два человека

Причина происшествия устанавливается.

На пожаре в поселке Петровский погибли два человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Вечером 30 ноября в Туле в квартире на пятом этаже на улице Бунина в поселке Петровский произошел пожар. Информация о происшествии поступила в МЧС в 18.14.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, огнеборцы спасли из дома двух человек и эвакуировали 10, в числе которых двое детей.

photo_2025-11-30_17-28-22.jpg

На пожаре погибли два человека.

Их личности устанавливаются. 

Кроме того, пострадала 31-летняя женщина. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения.

photo_2025-11-30_17-28-22 (2).jpg

К тушению огня привлекались 18 человек, пять пожарных расчетов и автолестница от МЧС России.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:37 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пожар погибли на пожаре
Погода 30 ноября: в Туле пасмурно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода 30 ноября: в Туле пасмурно и без осадков
сегодня, в 09:00, 202 2029 5
Ждут 5 лет: дорогу к деревне Алфельево администрация Тулы пообещала сделать до конца 2025 года
Жизнь Тулы и области
Ждут 5 лет: дорогу к деревне Алфельево администрация Тулы пообещала сделать до конца 2025 года
сегодня, в 13:00, 48 1080 4
В Туле водитель «потерялся» и нарушил ПДД
Дежурная часть
В Туле водитель «потерялся» и нарушил ПДД
сегодня, в 15:00, 28 1128 2
1 декабря в Туле откроется Губернский каток
Жизнь Тулы и области
1 декабря в Туле откроется Губернский каток
сегодня, в 15:57, 22 837 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Под Тулой водитель учебной машины нарушил ПДД
Под Тулой водитель учебной машины нарушил ПДД
На Тульскую область опустится туман
На Тульскую область опустится туман
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.