Специалисты АО «Тулагоргаз» проводят плановое ТО в многоквартирных домах, а также проверку герметичности газопроводов.

Фото Дмитрия Дзюбина.

На время выполнения работ подача газа будет временно приостановлена.

Адреса проведения работ

1–2 июня

ул. Болдина, 149/10,

ул. Смидович, 10/149,

ул. Ю. Фучика, 20, корпус 1,

пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 3-б,

ул. Демидовская, 56, корпус 2,

ул. Дзержинского, 6/4,

ул. Никитская, 4/6.

3 июня

ул. Ю. Фучика, 20, корпус 1,

Гарнизонный проезд, 3-б,

ул. Демидовская, 56, корпус 2,

ул. Дзержинского, 6/4,

ул. Никитская, 4/6.

4 июня

ул. Сурикова, 28,

ул. Оружейная, 1-в,

ул. Ю. Фучика, 20, корпус 1,

пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 3-б,

ул. Демидовская, 56, корпус 2,

ул. Дзержинского, 6/4,

ул. Никитская, 4/6.

5 июня

ул. М. Тореза, 14-в.

10 июня

ул. Немцова, 38-а,

ул. Вознесенского, 1.

11 июня

ул. Демидовская, 56, корпус 3,

ул. Вознесенского, 1,

15 июня

ул. Кирова, 157,

ул. Токарева, 83,

ул. Шухова, 22.

16 июня

ул. Кирова, 157,

ул. Токарева, 83,

ул. Шухова, 22,

ул. Плеханова, 159,

ул. Оборонная, 87.

17 июня

ул. Кирова, 157,

ул. Токарева, 83,

ул. Шухова, 22,

ул. Оборонная, 87.

18 июня

с. Осиновая Гора, ул. Защитников Тулы, 5,

ул. Н. Руднева, 64,

ул. Кирова, 157,

ул. Токарева, 83,

ул. Плеханова, 159,

ул. Оборонная, 87.

19 июня

ул. Ползунова, 12,

ул. Кирова, 157,

ул. Плеханова, 159,

ул. Оборонная, 87.

22 июня

ул. Токарева, 49,

ул. Плеханова, 159.

23 июня

Городской пер., 15.а,

ул. Плеханова, 159,

ул. Н. Неман, 37-а.

24, 26 июня

ул. Плеханова, 159.

25 июня

ул. Н. Неман, 37-а.

29 июня

ул. Свободы, 60,

ул. Плеханова, 159.

Специалисты предупреждают: длительность отключения газа в доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовиков в каждую квартиру для обслуживания плит, водонагревателей (колонок) и котлов.

Если потребитель не может присутствовать дома в день проверки, техобслуживание можно перенести. Вызвать мастера можно по телефонам 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо через заявку на сайте www.tulagorgaz.ru.