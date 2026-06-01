На время выполнения работ подача газа будет временно приостановлена.
Адреса проведения работ
1–2 июня
- ул. Болдина, 149/10,
- ул. Смидович, 10/149,
- ул. Ю. Фучика, 20, корпус 1,
- пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 3-б,
- ул. Демидовская, 56, корпус 2,
- ул. Дзержинского, 6/4,
- ул. Никитская, 4/6.
3 июня
- ул. Ю. Фучика, 20, корпус 1,
- Гарнизонный проезд, 3-б,
- ул. Демидовская, 56, корпус 2,
- ул. Дзержинского, 6/4,
- ул. Никитская, 4/6.
4 июня
- ул. Сурикова, 28,
- ул. Оружейная, 1-в,
- ул. Ю. Фучика, 20, корпус 1,
- пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 3-б,
- ул. Демидовская, 56, корпус 2,
- ул. Дзержинского, 6/4,
- ул. Никитская, 4/6.
5 июня
- ул. М. Тореза, 14-в.
10 июня
- ул. Немцова, 38-а,
- ул. Вознесенского, 1.
11 июня
- ул. Демидовская, 56, корпус 3,
- ул. Вознесенского, 1,
15 июня
- ул. Кирова, 157,
- ул. Токарева, 83,
- ул. Шухова, 22.
16 июня
- ул. Кирова, 157,
- ул. Токарева, 83,
- ул. Шухова, 22,
- ул. Плеханова, 159,
- ул. Оборонная, 87.
17 июня
- ул. Кирова, 157,
- ул. Токарева, 83,
- ул. Шухова, 22,
- ул. Оборонная, 87.
18 июня
- с. Осиновая Гора, ул. Защитников Тулы, 5,
- ул. Н. Руднева, 64,
- ул. Кирова, 157,
- ул. Токарева, 83,
- ул. Плеханова, 159,
- ул. Оборонная, 87.
19 июня
- ул. Ползунова, 12,
- ул. Кирова, 157,
- ул. Плеханова, 159,
- ул. Оборонная, 87.
22 июня
- ул. Токарева, 49,
- ул. Плеханова, 159.
23 июня
- Городской пер., 15.а,
- ул. Плеханова, 159,
- ул. Н. Неман, 37-а.
24, 26 июня
- ул. Плеханова, 159.
25 июня
- ул. Н. Неман, 37-а.
29 июня
- ул. Свободы, 60,
- ул. Плеханова, 159.
Специалисты предупреждают: длительность отключения газа в доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовиков в каждую квартиру для обслуживания плит, водонагревателей (колонок) и котлов.
Если потребитель не может присутствовать дома в день проверки, техобслуживание можно перенести. Вызвать мастера можно по телефонам 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо через заявку на сайте www.tulagorgaz.ru.