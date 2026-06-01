На время выполнения работ подача газа будет временно приостановлена.

Адреса проведения работ

1–2 июня

  • ул. Болдина, 149/10,
  • ул. Смидович, 10/149,
  • ул. Ю. Фучика, 20, корпус 1,
  • пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 3-б,
  • ул. Демидовская, 56, корпус 2,
  • ул. Дзержинского, 6/4,
  • ул. Никитская, 4/6.

3 июня

  • ул. Ю. Фучика, 20, корпус 1,
  • Гарнизонный проезд, 3-б,
  • ул. Демидовская, 56, корпус 2,
  • ул. Дзержинского, 6/4,
  • ул. Никитская, 4/6.

4 июня

  • ул. Сурикова, 28,
  • ул. Оружейная, 1-в,
  • ул. Ю. Фучика, 20, корпус 1,
  • пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 3-б,
  • ул. Демидовская, 56, корпус 2,
  • ул. Дзержинского, 6/4,
  • ул. Никитская, 4/6.

5 июня

  • ул. М. Тореза, 14-в.

10 июня

  • ул. Немцова, 38-а,
  • ул. Вознесенского, 1.

11 июня

  • ул. Демидовская, 56, корпус 3,
  • ул. Вознесенского, 1,

15 июня

  • ул. Кирова, 157,
  • ул. Токарева, 83,
  • ул. Шухова, 22.

16 июня

  • ул. Кирова, 157,
  • ул. Токарева, 83,
  • ул. Шухова, 22,
  • ул. Плеханова, 159,
  • ул. Оборонная, 87.

17 июня

  • ул. Кирова, 157,
  • ул. Токарева, 83,
  • ул. Шухова, 22,
  • ул. Оборонная, 87.

18 июня

  • с. Осиновая Гора, ул. Защитников Тулы, 5,
  • ул. Н. Руднева, 64,
  • ул. Кирова, 157,
  • ул. Токарева, 83,
  • ул. Плеханова, 159,
  • ул. Оборонная, 87.

19 июня

  • ул. Ползунова, 12,
  • ул. Кирова, 157,
  • ул. Плеханова, 159,
  • ул. Оборонная, 87.

22 июня

  • ул. Токарева, 49,
  • ул. Плеханова, 159.

23 июня

  • Городской пер., 15.а,
  • ул. Плеханова, 159,
  • ул. Н. Неман, 37-а.

24, 26 июня

  • ул. Плеханова, 159.

25 июня

  • ул. Н. Неман, 37-а.

29 июня

  • ул. Свободы, 60,
  • ул. Плеханова, 159.

Специалисты предупреждают: длительность отключения газа в доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовиков в каждую квартиру для обслуживания плит, водонагревателей (колонок) и котлов.

Если потребитель не может присутствовать дома в день проверки, техобслуживание можно перенести. Вызвать мастера можно по телефонам 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо через заявку на сайте www.tulagorgaz.ru.