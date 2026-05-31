30 и 31 мая в творческом индустриальном кластере «Октава» проходит ежегодный книжный фестиваль «Книги на лето».

Масштабное событие объединяет читателей, авторов, издательства, независимые книжные сообщества и культурные инициативы из разных регионов России.

Пространство кластера стало открытой площадкой для диалога о литературе, современной культуре чтения, книгоиздании и людях, формирующих книжную среду сегодня.

В программе фестиваля встречи с писателями, редакторами, переводчиками и журналистами, мастерские, лекции, благотворительные инициативы и большая книжная ярмарка.

Ключевая тема фестиваля 2026 года – «Единство народов России». Через литературу, совместное творчество и открытый диалог участники обращаются к вопросам культурного многообразия, памяти, идентичности и взаимопонимания.

Одним из центральных направлений фестиваля стали встречи с современными авторами. На них обсуждают работу над текстами, путь книги от идеи до публикации и то, как сегодня формируется связь между писателем и читателем.

Отдельное внимание организаторы уделили книжным сообществам. Представители тульских книжных клубов обсуждают, как в городе формируется современная читательская среда, почему литературные объединения становятся важной частью культурной жизни и каким образом книги помогают создавать новые формы общения.

На протяжении всего фестиваля работает книжная ярмарка с участием ведущих российских издательств. Гости могут познакомиться с новинками, приобрести книги напрямую у представителей издательств и пообщаться с профессионалами индустрии.

Помимо литературной программы, фестиваль объединяет локальные инициативы: в кластере проходит благотворительная гаражная распродажа в поддержку фонда «ЖИВИ», а также ярмарка тульских мастеров «СУПЕРМАРКЕТ» с авторскими изделиями, иллюстрациями, керамикой, текстилем, украшениями и предметами локального дизайна.

Фестиваль «Книги на лето» уже несколько лет остается одной из главных литературных площадок Тулы, объединяя вокруг книги разные поколения читателей и создавая пространство живого культурного диалога.