24 мая на Тульском велотреке стартовали масштабные соревнования в мире велосипедного спорта — «Большой приз Тулы».
Велогонки уже успели стать визитной карточкой Тульского края и проходят в регионе уже в 54-й раз.
В этом году Тульскому велотреку исполнилось 130 лет. Это одно из старейших спортивных сооружений не только в России, но и в мире. Кстати, спортсмены отмечают: наш велотрек ещё и один из самых сложных для заездов.
Гран-при Тулы открывал министр спорта региона Михаил Трунов:
«Традиции велосипедного спорта в Туле не просто сильны — они заложены в самой истории нашего города. Мы находимся на уникальном треке, построенном в 1896 году. С тех пор его виражи видели десятки мировых и национальных рекордов. Здесь выросла целая плеяда великих чемпионов, прославивших нашу страну далеко за её пределами.
Выступать на тульской дорожке — огромная честь для профессионалов и заветная мечта для начинающих спортсменов. Пусть ваша борьба на этом легендарном треке будет интересной, захватывающей и честной!» — подчеркнул министр.
На данный момент велоспортом в регионе занимается почти 900 туляков, а более 300 юных воспитанников спортивных школ составляют «золотой фонд» тульского спорта.
Чемпионка мира и Европы Яна Бурлакова и ее пес Зевс.
Побывали в закулисье соревнований мирового класса и перед стартами пообщались со спортсменами.
Богдан Меденец — велогонщик команды «Марафон-Тула», 22 года:
— Велоспортом занимаюсь с 10 лет: бабушка с дедушкой смотрели соревнования по велоспорту, и я вдохновился.
Настрой сегодня, конечно же, боевой, потому что это Гран-при Тулы, соревнуемся в родном городе. Должны показать всё, на что мы способны! Только вперёд и не сдаваться! Наш велотрек для меня если не самый лучший, то один из лучших в мире. Потому что родной.
Мы спросили у Богдана о том, почему спорт должен быть в жизни каждого человека:
— Спорт — это прежде всего здоровье. Если мы не говорим про профессиональный спорт, то физическая активность должна обязательно присутствовать в жизни каждого человека. Без этого никак!
Александра Богнат тоже спортсменка из команды «Марафон-Тула». Девушке 17 лет, семь из которых она в спорте:
— Велоспортом занялась еще в школе: к нам приходил тренер, проводил набор. И я решилась.
Сегодня мы едем скретч — это гонка с одним финишем — на 23 круга. После командных спринтов будет гонка на выбывание. До победителя.
Тульский велотрек — один из самых лучших по геометрии, бетону. Он родной, а на родном треке, на котором мы тренируемся каждое лето, конечно, соревноваться проще.
— Какими качествами должен обладать велоспортсмен?
— Главное — терпение и усердие. Иногда нужно просто терпеть, несмотря ни на что. Когда очень тяжело и хочется сойти с дистанции — все равно терпишь и едешь!
Константину Апрелову из команды «Марафон-Тула» 15 лет. Парень рассказал, что вообще велоспорт для человека начинается с 18 лет, а тренироваться лучше начинать с 12, чтобы к этому возрасту «не убиться»:
— До 18 в этом спорте большую роль играет наследственность и то, что дано природой. А потом в силу вступает хорошая подготовка: «играет» всё, что было натренировано.
На соревнованиях такого уровня Костя в первый раз:
— На нашем Тульском велотреке виражи не очень крутые — с них не скатишься. Но вот скорость приходится держать высокую, чтобы не слететь с трассы.
— Что самое сложное в этом спорте?
— Дисциплина! Нужно вовремя ложиться спать, следить за велосипедом.
Матвею Воронину также 15 лет. Парень тоже часть команды «Марафон-Тула». Матвей рассказал, что в день у них обычно проходит две тренировки — в сумме 3,5 часа. Отдыхают ребята всего лишь один день в неделю.
— Для меня эти соревнования крайне важны: после них есть возможность выйти на международный уровень. Основные качества у велоспортсменов — дисциплина, выносливость и сила. Но самое главное — чтобы было желание крутить педали такое количество времени!
На соревнования съехались спортсмены из 12 регионов страны. Спросили у ребят, как им Тула.
Велогонщик Артем Шестаков из Омской области. На Тульском велотреке выступает не первый год.
— Мы давно ездим на этом треке. Он своеобразный, по-хорошему тяжёлый. А настрой боевой, будем стараться побеждать. Гонок впереди много, будем очень стараться.
Артем на велосипеде с трех лет, а в велоспорте — с 10:
— Попробовал много видов спорта, но как-то все были мне не по душе. Остановился на велоспорте.
Валерии Воробьевой 16 лет. Она выступает от Санкт-Петербурга:
— Пришла в велоспорт в 12 лет, потому что многие мои друзья уже крутили педали. Это экстремальный вид спорта. Мне нравится, что я получаю адреналин и непередаваемые эмоции.
— Как тебе Тульский велотрек?
— Он один из самых любимых! Я была на бетонных треках в Пензе, Ростове и Туле. Тульский же — самый родной.
Александр Глова приехал на соревнования из Беларуси. Спортсмену 26 лет:
— Велоспортом занимаюсь очень давно, лет 15. До этого ездил в шоссейных гонках. Выиграл юниорские соревнования в Беларуси, после чего тренер национальной команды Республики Беларусь предложил попробовать себя на треке. Я подумал: «Почему бы и нет?» — и сменил дисциплину. Теперь катаюсь на треке.
Александр участвовал в самых разных соревнованиях: от Европейских игр до чемпионата мира. Гран-при Тулы для него — еще одна звезда в копилочку!
Болеем за туляков!
По итогам первого дня соревнований тульские спортсмены завоевали 6 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей.
- В первом заезде — скретче среди женщин весь пьедестал почета заняли тульские гонщицы: золото у Александры Юрченко, серебро у Марии Авериной и бронза у Гульназ Хатунцевой. В скретч среди мужчин победу одержал Мирослав Суятин.
- Среди юниоров в этом виде программы серебряную медаль завоевала команда в составе Артема Зыбина, Артема Самойлова и Владислава Казакова. В женском командном спринте Екатерина Евланова завоевала серебро вместе с гонщицами из Москвы Алиной Лысенко и Елизаветой Богомоловой.
- У юниорок в этом виде программы серебряная медаль у Алины Винокуровой, Дианы Гвоздевой и Евы Линцовой, бронза у Виктории Лучиной, Ольги Дроздовой и Марии Ермоловой.
- В скретче среди юниоров победил Матвей Воронин, на третьем месте Роман Янчук. Среди юниорок в этом виде программы победу одержала Анастасия Деменкова, на втором месте Полина Машкова.
- Команда в составе Богдана Меденца, Дмитрия Нестерова и Максима Наумова завоевала серебряную медаль в командном спринте среди мужчин.
- В гонке с выбыванием среди мужчин Мирослав Суятин завоевал серебряную медаль, Дмитрий Гербут — бронзовую. Среди женщин в этом виде программы весь пьедестал снова за тульскими гонщицами: золото у Гульназ Хатунцевой, серебро у Марии Авериной и бронза у Алены Мишиной.
- Среди юниоров Тимур Степанов завоевал бронзовую медаль, у юниорок золото у Полины Машковой и бронза у Александры Богнат.