В велогонках участвует более 150 спортсменов из 12 регионов страны, а также спортсмены из Армении, Казахстана, Узбекистана и Республики Беларусь.

Фото Ирины Игнатьевой и пресс-службы министерства спорта Тульской области.

24 мая на Тульском велотреке стартовали масштабные соревнования в мире велосипедного спорта — «Большой приз Тулы».







Велогонки уже успели стать визитной карточкой Тульского края и проходят в регионе уже в 54-й раз.







В этом году Тульскому велотреку исполнилось 130 лет. Это одно из старейших спортивных сооружений не только в России, но и в мире. Кстати, спортсмены отмечают: наш велотрек ещё и один из самых сложных для заездов.







Гран-при Тулы открывал министр спорта региона Михаил Трунов:

«Традиции велосипедного спорта в Туле не просто сильны — они заложены в самой истории нашего города. Мы находимся на уникальном треке, построенном в 1896 году. С тех пор его виражи видели десятки мировых и национальных рекордов. Здесь выросла целая плеяда великих чемпионов, прославивших нашу страну далеко за её пределами.

Выступать на тульской дорожке — огромная честь для профессионалов и заветная мечта для начинающих спортсменов. Пусть ваша борьба на этом легендарном треке будет интересной, захватывающей и честной!» — подчеркнул министр.





На данный момент велоспортом в регионе занимается почти 900 туляков, а более 300 юных воспитанников спортивных школ составляют «золотой фонд» тульского спорта.



Ч емпионка мира и Европы Яна Бурлакова и ее пес Зевс.

Побывали в закулисье соревнований мирового класса и перед стартами пообщались со спортсменами.







Богдан Меденец — велогонщик команды «Марафон-Тула», 22 года:

— Велоспортом занимаюсь с 10 лет: бабушка с дедушкой смотрели соревнования по велоспорту, и я вдохновился.

Настрой сегодня, конечно же, боевой, потому что это Гран-при Тулы, соревнуемся в родном городе. Должны показать всё, на что мы способны! Только вперёд и не сдаваться! Наш велотрек для меня если не самый лучший, то один из лучших в мире. Потому что родной.

Мы спросили у Богдана о том, почему спорт должен быть в жизни каждого человека:

— Спорт — это прежде всего здоровье. Если мы не говорим про профессиональный спорт, то физическая активность должна обязательно присутствовать в жизни каждого человека. Без этого никак!





Александра Богнат тоже спортсменка из команды «Марафон-Тула». Девушке 17 лет, семь из которых она в спорте:

— Велоспортом занялась еще в школе: к нам приходил тренер, проводил набор. И я решилась.

Сегодня мы едем скретч — это гонка с одним финишем — на 23 круга. После командных спринтов будет гонка на выбывание. До победителя.

Тульский велотрек — один из самых лучших по геометрии, бетону. Он родной, а на родном треке, на котором мы тренируемся каждое лето, конечно, соревноваться проще.

— Какими качествами должен обладать велоспортсмен?

— Главное — терпение и усердие. Иногда нужно просто терпеть, несмотря ни на что. Когда очень тяжело и хочется сойти с дистанции — все равно терпишь и едешь!





Константину Апрелову из команды «Марафон-Тула» 15 лет. Парень рассказал, что вообще велоспорт для человека начинается с 18 лет, а тренироваться лучше начинать с 12, чтобы к этому возрасту «не убиться»:

— До 18 в этом спорте большую роль играет наследственность и то, что дано природой. А потом в силу вступает хорошая подготовка: «играет» всё, что было натренировано.

На соревнованиях такого уровня Костя в первый раз:

— На нашем Тульском велотреке виражи не очень крутые — с них не скатишься. Но вот скорость приходится держать высокую, чтобы не слететь с трассы.

— Что самое сложное в этом спорте?

— Дисциплина! Нужно вовремя ложиться спать, следить за велосипедом.





Матвею Воронину также 15 лет. Парень тоже часть команды «Марафон-Тула». Матвей рассказал, что в день у них обычно проходит две тренировки — в сумме 3,5 часа. Отдыхают ребята всего лишь один день в неделю.

— Для меня эти соревнования крайне важны: после них есть возможность выйти на международный уровень. Основные качества у велоспортсменов — дисциплина, выносливость и сила. Но самое главное — чтобы было желание крутить педали такое количество времени!

На соревнования съехались спортсмены из 12 регионов страны. Спросили у ребят, как им Тула.







Велогонщик Артем Шестаков из Омской области. На Тульском велотреке выступает не первый год.

— Мы давно ездим на этом треке. Он своеобразный, по-хорошему тяжёлый. А настрой боевой, будем стараться побеждать. Гонок впереди много, будем очень стараться.

Артем на велосипеде с трех лет, а в велоспорте — с 10:

— Попробовал много видов спорта, но как-то все были мне не по душе. Остановился на велоспорте.





Валерии Воробьевой 16 лет. Она выступает от Санкт-Петербурга:

— Пришла в велоспорт в 12 лет, потому что многие мои друзья уже крутили педали. Это экстремальный вид спорта. Мне нравится, что я получаю адреналин и непередаваемые эмоции.

— Как тебе Тульский велотрек?

— Он один из самых любимых! Я была на бетонных треках в Пензе, Ростове и Туле. Тульский же — самый родной.





Александр Глова приехал на соревнования из Беларуси. Спортсмену 26 лет:

— Велоспортом занимаюсь очень давно, лет 15. До этого ездил в шоссейных гонках. Выиграл юниорские соревнования в Беларуси, после чего тренер национальной команды Республики Беларусь предложил попробовать себя на треке. Я подумал: «Почему бы и нет?» — и сменил дисциплину. Теперь катаюсь на треке.

Александр участвовал в самых разных соревнованиях: от Европейских игр до чемпионата мира. Гран-при Тулы для него — еще одна звезда в копилочку!

Болеем за туляков!

По итогам первого дня соревнований тульские спортсмены завоевали 6 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей.