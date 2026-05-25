В Алексинский район на площадку парк-отеля «Шахтер» для участия в форуме «Территория бизнеса: комфорт в развитии» прибыло около 1000 предпринимателей. Помимо российских бизнесменов, форум собрал гостей из Республики Беларусь и Сербии.

В течение четырех дней ведущие федеральные эксперты делятся с участниками ключевыми трендами мирового и российского предпринимательства, дают практические советы по развитию компаний. Для представителей бизнеса организованы мастер-классы, лекции и деловые встречи.

В преддверии Дня российского предпринимательства программу форума посетит губернатор Дмитрий Миляев. Глава региона поприветствует тульских бизнесменов, лично вручит им заслуженные награды, а также осмотрит межрегиональную ярмарку товаропроизводителей. Кроме того, сегодня на форуме планируется зарегистрировать новый рекорд — «Самая большая булочка Веневка».