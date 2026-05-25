Губернатор Дмитрий Миляев провел рабочее совещание, на котором обсудил организацию торжеств для выпускников. Министр образования Оксана Осташко сообщила, что в этом году 9-й класс заканчивает более 15 тысяч учеников, а 11-й — более 5,6 тысячи.

В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ для всей страны установлены единые дни:

последний звонок — 26 мая,

выпускной вечер — 27 июня.

В сценарий торжественных линеек рекомендовано включить церемонию поднятия флага и исполнение гимна России, а также чествование многопоколенных и многодетных семей. Особое внимание уделят выступлениям родителей, награжденных государственными наградами, в том числе участников СВО.

В праздниках примут участие более 80 представителей власти — члены правительства и депутаты.

По инициативе губернатора 100 лучших школьников Тульской области отправятся на Всероссийский выпускной бал в Кремлевский дворец. В их числе — выпускники школ из рейтинга RAEX и центров поддержки одарённых детей. Также для них организовано участие в ежегодном празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Губернатор Дмитрий Миляев поручил организовать выезды на самом высоком уровне, чтобы этот день стал для выпускников по-настоящему незабываемым.

