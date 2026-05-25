Управление Роспотребнадзора по Тульской области взяло под контроль все рекреационные зоны, предназначенные для купания и массового отдыха жителей региона.

Санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие соответствие требованиям санитарных норм, получили 19 таких зон:

Тула:

пляж на Среднем пруду в ЦПКиО им. Белоусова;

зона отдыха на водоеме в пос. Рассвет (Ленинский район);

пляж №1 на реке Воронка (пос. Станционный, Центральный округ);

пляж №2 на реке Воронка (пос. Матвеевские дачи, Центральный округ);

«Хомяковские поляны» (Зареченский ТО, пос. Хомяково, ул. Хомяковская, 12в);

пляж «Ильинка» на пруду (Ленинский район, д. Крутое);

зона отдыха «Обидимо» (Зареченский ТО, пос. Обидимо);

пляж «Петровский» на водоеме (Ленинский район, пос. Петровский).

Щёкинский район:

пляж пруда «Полторы» (д. Грумант);

пляж на пруду в парковой зоне на ул. Комсомольской (р.п. Первомайский);

новый пляж на Щёкинском водохранилище (г. Советск);

общегородской пляж на Щёкинском водохранилище (г. Советск);

пляж «Старина» на пруду (д. Малые Озерки, г. Советск);

пляж ООО «Газстройдеталь» (парк-отель на реке Воронка, 201 км трассы «Москва–Симферополь»).

Ефремовский район:

пляж №1 на реке Красивая Меча (ул. Карла Маркса, г. Ефремов);

пляж №2 на реке Красивая Меча (ул. Береговая, г. Ефремов);

пляж №3 на реке Красивая Меча (ул. Черкесская, г. Ефремов).

Воловский район:

пляж на реке Красивая Меча (д. Толбузино).

Узловский район:

пляж пруда «Трестовский» (г. Узловая, 1-й Горняцкий пер.).

Вопросы подготовки и эксплуатации всех перечисленных зон отдыха остаются на постоянном контроле Управления. Ведомство напомнило, что по закону, использование водного объекта для купания и отдыха допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о его соответствии санитарным правилам.