Губернатор Дмитрий Миляев подписал указ о продлении меры поддержки для детей из многодетных семей.

Имеется в виду оплата обучения студентов, поступивших в вузы, заключившие соглашение о сотрудничестве с Правительством Тульской области и предоставляющие скидку 50% на обучение. Оставшуюся часть стоимости учёбы компенсирует региональное правительство.

С прошлого года благодаря соглашению с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» молодые туляки смогли начать бесплатно получать образование в одном из ведущих вузов страны.

Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Этой мерой поддержки уже пользуются студенты из нашего региона. По решению Дмитрия Миляева, эти меры продлены и на 2026 год — для будущих первокурсников.

«Наша задача — дать детям из многодетных семей возможность получить качественное образование, а затем вернуться в Тульскую область и реализовать себя здесь, внося вклад в развитие родного региона», - сообщил губернатор в своем канале в мессенджере Макс.