Процесс над тульским чиновником, обвиняемым в получении 3,8 млн рублей, продолжится 2 июня.

Центральный районный суд перенес на 2 июня разбирательство по уголовному делу чиновника, обвиняемого в коррупции: сумма взяток составила 3,8 миллиона рублей.

Игорю Сиунову инкриминируют получение должностным лицом лично взятки в крупном размере за действия в пользу взяткодателей и получение взятки в особо крупном размере за общее покровительство.

Согласно материалам дела, Сиунов, занимая пост замминистра — директора департамента дорожного хозяйства Тульского минтранса, в период с июля по август 2023 года получил 800 тыс. рублей от руководителей юрлица, заинтересованного в господрядах на строительство и реконструкцию дорог в Тульской области.

Затем, с июня по ноябрь 2024 года, он получил еще 3 млн рублей. Деньги передавались за содействие в заключении госконтрактов и общее покровительство. В итоге с коммерческой организацией были оформлены договоры субподряда на соответствующие работы.

В судебном заседании 21 мая гособвинитель зачитал обвинение, стороны определили порядок исследования доказательств, а подсудимый выступил с показаниями.

Заседание перенесено на 2 июня. В отношении Сиунова продолжает действовать мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Сиунова взяли под стражу летом 2025 года.