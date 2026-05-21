Что о нем известно?

Приказ о назначении Артура Зенкина заместителем регионального прокурора подписан генпрокурором РФ 19 мая.

Ранее Артур Николаевич руководил Щекинской прокуратурой, имеет классный чин «старший советник юстиции». К новым обязанностям он уже приступил.

Досье Myslo

Артуру Зенкину 44 года, кандидат юридических наук, профессор кафедры правовых дисциплин ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Родился в Туле, в 2003 году окончил Тульский филиал Московского университета МВД России. В 2010 году в Академии Генпрокуратуры РФ защитил кандидатскую диссертацию по теме «Методика расследования преступлений, связанных с незаконным захватом (недружественным поглощением) организаций с использованием подложных документов».

В 2014 году Министерством образования и науки РФ присвоено ученое звание доцента по специальности «Уголовный процесс».

Начинал следователем Тульской транспортной прокуратуры, впоследствии стал прокурором отдела по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Тульской области, возглавил отдел по надзору за следствием в органах МВД и ФСКН управления по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Тульской области. С 2017 по 2021 годы — прокурор Зареченского района г. Тулы, с 2021-го — прокурор г. Щекино.