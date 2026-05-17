После награждения участников конкурса «Семья года» в Бунырево Дмитрий Миляев провел беседу с победителями. Вместе с семьями он обсудил варианты продвижения проекта «Тульская область — территория семейного счастья».

Глава региона отметил: помимо создания комфортных условий проживания в регионе для семей с детьми, нужно подумать и о идеологии:

— Есть ещё вопрос идеологии. Нужно подумать, как культивировать семейные ценности в обществе. И через музеи, и через образовательные учреждения, и через волонтёрские группы и т. д.

Меры поддержки — это хорошо, но надо переворачивать сознание. Нужны лидеры общественного мнения. У нас сейчас есть много волонтеров, нам нужны такие же волонтеры семейных ценностей.

Я могу говорить на эту тему сколько угодно, но пока это не будет пропагандироваться где-то еще, тему не получится сдвинуть с мертвой точки.