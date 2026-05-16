Покупать черешню следует в местах санкционированной торговли, где проводится регулярный контроль качества . Приобретать ягоды на стихийных рынках, «с рук» не стоит.

У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин.

Матовая поверхность, отсутствие отблеска, свидетельствуют о том, что ягода сорвана давно.

Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня наощупь мягкая, скорее всего она перезрела, или начала портиться.

Черешня должна быть с плодоножкой. Если ее нет, то в месте ее прикрепления к ягоде образуются входные ворота для попадания грязи и микробов. Плодоножка свежей ягоды эластичная, зеленого цвета. Сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод, что негативно скажется на вкусе.

Вкус зависит от сорта и окраски ягод. Желтая и розовая черешня более нежная и водянистая, вкус у нее не ярко выражен, кисло-сладкий; темноокрашенные ягоды черешни отличаются более ярким насыщенным вкусом и сладостью.

У ранних сортов черешни менее насыщенный вкус и сладость. Самые вкусные ягоды доступны в разгар сезона (с конца июня по середину июля), к тому же, в это время они максимально полезны.

Перед употреблением ягоды тщательно мойте. Не дегустируйте черешню при покупке. Употребление немытой ягоды может послужить причиной кишечных инфекций.

Реализация черешни должна осуществляться при наличии документов, подтверждающих происхождение и безопасность. Согласно требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ягоды должны сопровождаться декларацией о соответствии и товаросопроводительной документацией.

В соответствии с требованиями технического регламента ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» маркировка транспортной упаковки, в которую помещена черешня, должна содержать сведения:

наименование пищевой продукции;

количество пищевой продукции;

дату изготовления и срок годности;

условия хранения;

наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции, организатора-импортера;

рекомендации и (или) ограничения по использованию;

показатели пищевой ценности.

Черешня, выращенная в частных подсобных хозяйствах, реализуемая на рынках, ярмарках подлежит продаже после проведения санитарно-ветеринарной экспертизы с выдачей в установленном порядке ветеринарного свидетельства (справки) установленного образца.

Сезон черешни недолог, наслаждайтесь ягодами, обогащайте свой организм полезными витаминами и минералами.

