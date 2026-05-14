Прокуратура Тепло-Огаревского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

Установлено, что администрация МО Волчье-Дубравское не обеспечила надлежащее техническое состояние участка автомобильной дороги по улице Советской в селе Волчья Дубрава.

«Это привело к образованию повреждений дорожного полотна в виде ям и выбоин, которые создают угрозу безопасности для участников дорожного движения», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес главы администрации внесено представление. Исполнение требований находится на контроле прокуратуры.