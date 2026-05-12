Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo.

16 мая площадка по адресу Октябрьская, 306 превратится в эпицентр байкерской культуры и технической мысли.

Здесь состоится традиционная встреча всех, кто без ума от мотоциклов, самоделок и духа свободы на двух колесах. Ждут как матерых мастеров и бывалых райдеров, так и простых туляков, которые глазеют на необычные инженерные решения с неподдельным интересом.

Гости мотопраздника смогут посмотреть на «железных коней» и пообщаться с их создателями. Главное — народное голосование, в котором зрители выберут победителей в пяти категориях: среди японских мотоциклов, харлеев, трайков, отечественных самоделок, а также в номинации «Стайлинг» (главный приз за эстетику). Лучшие в каждой номинации получат денежные премии.

В этом году клуб Black Legion, один из организаторов, решил уступить конкурсную сцену другим. Их собственные кастомы можно будет увидеть вне зачета — в формате открытой выставки.

Праздник задумывался как семейный и совершенно бесплатный. Никаких предварительных регистраций — приходи, и все твоё. Для посетителей организуют фуд-зону, выступят рок-музыканты, а для эффектных кадров оборудуют фотозоны. На некоторых моделях можно будет прокатиться.

Начало в 9.00.

