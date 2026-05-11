В ходе полевых работ поисковики обнаружили останки мирных жителей и защитников, погибших в Туле и области в период Великой Отечественной войны. Сотрудники СУ СК России по Тульской области вместе с отрядами «Цитадель» и «Они сражались за Родину» и при содействии главы бюро судебно-медицинской экспертизы подняли из земли останки пятерых человек.

Предположительно, во время тяжелых боев 1941 года на Косой Горе погибла санитарка. Среди найденных останков есть женские, которые по приметам совпадают с данными о пропавшей медсестре. Также найдены останки еще четырех человек.

На месте раскопок следователь провел осмотр. Назначены генетическая и судебно-медицинская экспертизы. Архивные и поисковые мероприятия продолжаются.