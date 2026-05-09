Ко Дню Победы по Туле начал курсировать тематический троллейбус, посвященный 85-летию героической обороны Тулы и 50-летию присвоения нашему городу звания «город-герой».

Оформление транспорта и историческая инфографика подготовлены специалистами Тульского музейного объединения.

В дизайне отражены ключевые события обороны Тулы 1941 года, а также имена участников героических событий – пассажиры смогут узнать, какой вклад внесли тульские предприятия и жители в общую Победу: ремонт вооружения, производство боеприпасов и вещей для фронта, сбор помощи бойцам.

Отсканировав QR-код можно прослушать аудиоэкскурсию.

Одной из первых пассажирок стала гостья из Белгорода, которая приехала встречать День Великой Победы в наш город-герой.