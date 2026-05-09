В канун праздника такие моменты особенно трогательны — они напоминают, ради чего сражались наши предки: ради мира, семьи и новых поколений.

8 мая из перинатального центра выписали домой 32 малыша. Среди новорожденных — Ярослав, третий ребенок в семье Людмилы и Константина из Новомосковска.

В торжественной обстановке родителям вручили свидетельство о рождении сына, памятный серебряный знак Правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле», а также поздравительный адрес от Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.

В праздничные дни в перинатальном центре проходит памятная акция совместно с фондом «Волонтёры Победы» и семьям на выписке вручают георгиевские ленты — символ памяти, уважения и благодарности поколению победителей.