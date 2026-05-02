В Тульской области в период майских праздников проезд в льготном общественном транспорте для ветеранов Великой Отечественной войны будет бесплатным. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

«В регионе с 9 по 11 мая на всех маршрутах будет организован бесплатный проезд ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. На объектах транспортной инфраструктуры усилят меры безопасности.

На автовокзалах, автостанциях и в автобусах волонтеры «Молодой Гвардии» будут раздавать Георгиевские ленточки, а в районах к этой акции привлекут водителей».