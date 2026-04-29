Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ, предусматривающий значительные финансовые поощрения для военнослужащих, подписывающих контракты на службу в армии.
Документ устанавливает единую сумму в размере 2,1 миллиона рублей для различных категорий граждан.
Получателями станут:
- иностранцы и лица без гражданства, выбравшие службу в ВС РФ или Нацгвардии через региональные военкоматы;
- российские граждане, прошедшие аналогичный путь зачисления в армию;
- члены семей погибших солдат, если сами погибшие не успели оформить полагающиеся выплаты.
Выплаты распространяются на контракты, заключенные с момента публикации указа до конца мая 2026 года.