49 из них — на землях сельскохозяйственного назначения.

С 1 апреля 2026 года на территории Тульской области введен пожароопасный сезон. Для защиты лесов региональная диспетчерская служба лесного хозяйства перешла на круглосуточный режим работы, рассказали в региональном минсельхозе.

Главное новшество этого года — активное использование беспилотных авиационных систем (БАС). Для патрулирования лесов применяются отечественные дроны «Геоскан 801».

Во время патрулирования лесов около деревни Юрово (Суворовский район) сотрудники Тульского лесохозяйственного объединения обнаружили возгорание сухой травы на соседнем поле.

Благодаря своевременному обнаружению и слаженным действиям специалистов огонь удалось потушить до того, как он перекинулся на лесной массив.

С начала сезона было зафиксировано 58 термоточек (очагов возгорания):