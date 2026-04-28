В канун праздника Дня Победы, 30 апреля, во всех кинотеатрах страны начнется показ фильма «Семь вёрст до рассвета». Картина основана на реальной истории самого пожилого Героя Советского Союза — Матвея Кузьмина.

В феврале 1942 года в Псковской области Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина, заманив фашистов в ловушку ценой собственной жизни.

«Фильм не только о героизме, мужестве, долге и любви к Отечеству, но и о важном смысле — о сохранении памяти о подвиге нашего народа!» — написал губернатор Дмитрий Миляев в своих соцсетях.

В главных ролях: Фёдор Добронравов, Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Тимофей Кочнев, Артём Быстров и др.

