Губернатор Дмитрий Миляев принял участие в церемонии чествования команды «АКМ-Следж», закрепившей за собой статус абсолютного лидера отечественного следж-хоккея.

Стать чемпионом один раз — престижно, защитить титул и стать двукратными — это признак высшего мастерства и железной дисциплины. Игроки «АКМ-Следж» — это пример для каждого. Своей игрой они доказывают, что физические ограничения существуют только в голове, а на льду есть только воля к победе. «АКМ-Следж» — это визитная карточка спортивной Тулы, подтверждающая, что в области созданы лучшие условия для атлетов с любыми возможностями.

Следж-хоккейная команда «АКМ-следж» была основана в 2022 году и стала правоприемником СХК «Звезда». Команда входит в систему «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова» благодаря чему спортсменам предоставляются отличные условия для совершенствования уровня спортивного мастерства на профессиональном уровне.

«АКМ-следж» представляет Тульскую область на чемпионате России по следж-хоккею, являясь при этом базовой командой паралимпийской сборной России. Возглавляет команду заслуженный тренер России, главный тренер сборной команды России по следж-хоккею, чемпион России 1995 г., серебряный призер чемпионата мира 1995 г. — Руслан Батыршин.

В состав команды входят одни из самых титулованных спортсменов страны: мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, многократные чемпионы России, победители и призеры чемпионата мира, паралимпийские чемпионы.

Благодаря активной поддержке развития адаптивного спорта в Тульской области губернатором Дмитрием Миляевым, председателем ГК «Полипласт» Александром Шамсутдиновым и руководством «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова», за короткий сроки команде удалось достичь значимых результатов:

1.Победитель чемпионата России 2026 года.

2. Победитель чемпионата России 2025 года.

3. Победитель Кубка чемпионов 2024/2025.

4. Серебряный призер чемпионата России 2024 года.

5. Серебряный призер зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» 2023/2024.

6. Серебряный призер чемпионата России 2023 года.

7. Ежегодный участник международных товарищеских игр со Сборной КНР в Китае.

В ходе торжественного мероприятия президент Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА Андрей Строкин вручил Дмитрию Миляеву награду — благодарность за вклад в развитие спорта лиц с ПОДА.

«Вы — мощный пример того, как сегодня в нашем регионе развивается профессиональный спорт. Среди всех профессиональных клубов вы сегодня самые успешные спортсмены Тульской области. И, конечно, вы яркий пример для ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Безусловно вы настоящие мужчины, и подтверждаете это звание своей игрой. Вы краса и спортивная гордость Тульской земли. Желаю вам новых и новых побед и высот», — обратился к спортсменам губернатор Дмитрий Миляев.