Волонтеры «Единой России» и депутаты приняли участие в субботниках в Туле

В рамках месячника чистоты волонтеры «Единой России» и «Молодой Гвардии» совместно с депутатами привели в порядок воинские захоронения Всехсвятского кладбища.

К работам по благоустройству присоединились Глава города Тулы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Эрк, депутаты и сотрудники аппарата гордумы, волонтеры «Единой России», активисты «Молодой Гвардии», представители Общественной палаты Тульской области и инициативные жители.

Участники субботника привели в порядок мемориальные комплексы: убрали мусор, опавшую листву и сухие ветки, подмели дорожки, благоустроили прилегающую территорию. Особое внимание было уделено могиле юного героя Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города-героя Тулы Вали Паршутина. В дни обороны Тулы он подносил боеприпасы бойцам, был смертельно ранен и ушел из жизни в день своего 12-летия.

– По поручению губернатора Дмитрия Миляева в регионе проходит месячник чистоты. Это уже третий субботник, в котором депутаты принимают участие. Совсем скоро вся страна отметит самый святой праздник – День Победы. Наши герои отдали жизни за свободу Родины, проявили мужество и героизм. Сегодня мы не только наводим порядок, но и отдаём дань памяти защитникам Отечества. Их подвиг сегодня продолжают участники специальной военной операции. Участие в субботниках – это вклад каждого в чистоту и благоустройство родного города, – подчеркнул Алексей Эрк.