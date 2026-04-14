  В Тульской области подвели итоги мониторинга качества общественных территорий
В Тульской области подвели итоги мониторинга качества общественных территорий

В Тульской области определены лучшие муниципалитеты по качеству содержания общественных пространств в зимний период.

В Тульской области подвели итоги мониторинга качества общественных территорий
Фото правительства Тульской области

14 апреля на оперативном совещании под руководством губернатора Дмитрия Миляева были подведены итоги оценки зимнего содержания общественных пространств.

Мониторинг проводится дважды в год и охватывает все общественные территории, благоустроенные в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также парки.

Дмитрий Миляев отметил, что оценка качества содержания благоустроенных зон служит хорошим стимулом для поддержания их в надлежащем состоянии.

Директор ГУ ТО «Тульские парки» Владислав Черных доложил, что в первой группе муниципалитетов (с населением более 49 тыс. человек) впервые лидером стала Тула. Второе место занял Киреевский район, продемонстрировавший высокий уровень ухода за общественными территориями. Третье место — у Ефремова, который попадает в тройку лидеров уже в четвёртый раз.

По итогам летнего и зимнего мониторинга в первой группе первое место занял Ефремов, второе — Тула, третье — Киреевский район. Киреевский район второй год подряд получит дотации за качественное содержание пространств.

Во второй группе (численность — от 15 до 49 тыс. человек) первое место занял Белевский район — единственный район, который три года подряд получает дотации. На втором месте — Заокский район, на третьем — Кимовский.

По результатам летнего и зимнего мониторинга во второй группе Белевский район поднялся на первую строчку, подтвердив высокий уровень содержания объектов. Второе место — у Заокского района, третье — у Кимовского.

В третьей группе (численность до 15 тыс. человек) Арсеньевский район вновь подтвердил звание лидера, на втором месте — Славный, на третьем — Одоевский район, который значительно улучшил качество содержания территорий.

По итогам летнего и зимнего мониторинга в третьей группе первое место у Арсеньевского района, который, как и в прошлом году, получит дотацию. На втором месте — Славный, также второй год подряд поощряемый за хорошее содержание территорий. На третьем месте — Каменский район.

В Туле пропал 40-летний Максим Былинин
В Туле пропал 40-летний Максим Былинин
Волейболистки «Тулицы» «всухую» обыграли «Ленинградку»
Волейболистки «Тулицы» «всухую» обыграли «Ленинградку»

