В Тульской области подвели итоги мониторинга качества общественных территорий

В Тульской области определены лучшие муниципалитеты по качеству содержания общественных пространств в зимний период.

14 апреля на оперативном совещании под руководством губернатора Дмитрия Миляева были подведены итоги оценки зимнего содержания общественных пространств.

Мониторинг проводится дважды в год и охватывает все общественные территории, благоустроенные в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также парки.

Дмитрий Миляев отметил, что оценка качества содержания благоустроенных зон служит хорошим стимулом для поддержания их в надлежащем состоянии.

Директор ГУ ТО «Тульские парки» Владислав Черных доложил, что в первой группе муниципалитетов (с населением более 49 тыс. человек) впервые лидером стала Тула. Второе место занял Киреевский район, продемонстрировавший высокий уровень ухода за общественными территориями. Третье место — у Ефремова, который попадает в тройку лидеров уже в четвёртый раз.

По итогам летнего и зимнего мониторинга в первой группе первое место занял Ефремов, второе — Тула, третье — Киреевский район. Киреевский район второй год подряд получит дотации за качественное содержание пространств.

Во второй группе (численность — от 15 до 49 тыс. человек) первое место занял Белевский район — единственный район, который три года подряд получает дотации. На втором месте — Заокский район, на третьем — Кимовский.

По результатам летнего и зимнего мониторинга во второй группе Белевский район поднялся на первую строчку, подтвердив высокий уровень содержания объектов. Второе место — у Заокского района, третье — у Кимовского.

В третьей группе (численность до 15 тыс. человек) Арсеньевский район вновь подтвердил звание лидера, на втором месте — Славный, на третьем — Одоевский район, который значительно улучшил качество содержания территорий.

По итогам летнего и зимнего мониторинга в третьей группе первое место у Арсеньевского района, который, как и в прошлом году, получит дотацию. На втором месте — Славный, также второй год подряд поощряемый за хорошее содержание территорий. На третьем месте — Каменский район.