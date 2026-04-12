Весенние патрули ГИМС стартовали в Тульской области

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам выезжают на водоемы к рыбакам.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Апрель — время коварное: лед на водоемах Тульской области уже растаял, но купаться еще рано. Именно сейчас возрастает число происшествий у воды. Чтобы их избежать, сотрудники ГИМС МЧС России усиливают профилактику. Инспекторы выходят в рейды к озерам, рекам и прудам, общаются с рыбаками и отдыхающими. Особенно плотно — по выходным.

Что объясняют спасатели?

  • как вести себя у водоемов;
  • почему нельзя оставлять детей без присмотра;
  • чем опасен оставшийся кое-где хрупкий лед;
  • какие риски таит холодная вода;
  • где находятся самые опасные участки на водных объектах региона.

Помимо бесед, все желающие получают памятки с телефонами экстренных служб.

«Весной даже открытая вода несет скрытые угрозы. Берега из-за талой воды становятся рыхлыми и могут обрушиться. А алкоголь в такой ситуации — ваш главный враг, он отключает инстинкт самосохранения», — предупреждают инспекторы ГИМС.

 

сегодня, в 22:00 0
Другие статьи по темам
Событие
ГИМС рыбаки
Жизнь Тулы и области
Илья Степанов обратился к тулякам в День космонавтики

сегодня

52

1055

-8

Жизнь Тулы и области
На КМЗ в Туле снова замечены грохот и открытое пламя

сегодня

47

3625

2

Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 12 апреля: до +12 градусов и небольшой дождь

сегодня

105

1032

2

Дежурная часть
Мошенники скупают аккаунты умерших людей на «Госуслугах» и берут кредиты

сегодня

39

926

0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
