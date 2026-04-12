Весенние патрули ГИМС стартовали в Тульской области

Апрель — время коварное: лед на водоемах Тульской области уже растаял, но купаться еще рано. Именно сейчас возрастает число происшествий у воды. Чтобы их избежать, сотрудники ГИМС МЧС России усиливают профилактику. Инспекторы выходят в рейды к озерам, рекам и прудам, общаются с рыбаками и отдыхающими. Особенно плотно — по выходным.
Что объясняют спасатели?
- как вести себя у водоемов;
- почему нельзя оставлять детей без присмотра;
- чем опасен оставшийся кое-где хрупкий лед;
- какие риски таит холодная вода;
- где находятся самые опасные участки на водных объектах региона.
Помимо бесед, все желающие получают памятки с телефонами экстренных служб.
«Весной даже открытая вода несет скрытые угрозы. Берега из-за талой воды становятся рыхлыми и могут обрушиться. А алкоголь в такой ситуации — ваш главный враг, он отключает инстинкт самосохранения», — предупреждают инспекторы ГИМС.