Весенние патрули ГИМС стартовали в Тульской области

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Апрель — время коварное: лед на водоемах Тульской области уже растаял, но купаться еще рано. Именно сейчас возрастает число происшествий у воды. Чтобы их избежать, сотрудники ГИМС МЧС России усиливают профилактику. Инспекторы выходят в рейды к озерам, рекам и прудам, общаются с рыбаками и отдыхающими. Особенно плотно — по выходным.

Что объясняют спасатели?

как вести себя у водоемов;

почему нельзя оставлять детей без присмотра;

чем опасен оставшийся кое-где хрупкий лед;

какие риски таит холодная вода;

где находятся самые опасные участки на водных объектах региона.

Помимо бесед, все желающие получают памятки с телефонами экстренных служб.

«Весной даже открытая вода несет скрытые угрозы. Берега из-за талой воды становятся рыхлыми и могут обрушиться. А алкоголь в такой ситуации — ваш главный враг, он отключает инстинкт самосохранения», — предупреждают инспекторы ГИМС.