Погода в ЦФО улучшится к Пасхе

В субботу на погоду будет влиять высотный циклон с центром над Беларусью. Это значит, что небо будет хмуриться, пройдут дожди. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Максимальная температура воздуха +4…+7. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. ст.



В воскресенье показания барометров продолжат расти, благодаря чему осадки пойдут на убыль и приобретут незначительный очаговый характер, в облаках появятся просветы, а температурный фон, после пяти дней холода, наконец-то, вернется в свое климатическое русло. В Пасхальную ночь будет от 0 до 3 градусов тепла, в середине дня термометры покажут от +8 до +11.



На следующей неделе жителей Центральной России ждет умеренное и нормальное апрельское тепло, без скоротечных дождей не обойдется. По ночам +1…+6, днем +10…+15, в конце семидневки - до 17 тепла. Весна совсем скоро вернет утраченные позиции!

Такой прогноз дал синоптик в своем канале.