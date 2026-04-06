Два низководных моста в Тульской области открыты для движения

Об этом сообщает региональный минтранс.

Фото минтранса Тульской области.

После снижения уровня воды, при отсутствии вероятности затопления 6 апреля снят запрет на движение транспортных средств по двум низководным мостам:

Ясногорский район, н. п. Григорьевское, автомобильная дорога Спицинский — Иваньково — Есуковский — автоподъезд к н. п. Григорьевское.

Ефремовский район, подъездная дорога к низководному мосту через р. Красивая Меча в районе н. п. Вязово.

Решение принято на основании проведённого обследования состояния объектов. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.