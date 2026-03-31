В Дубенском районе затопило мост, а в Туле — участок дороги на Набережной Дрейера

Вода продолжает подниматься, но ситуация под контролем.

Фото МЧС Тульской области

В Дубенском районе затопило низководный моста в населенном пункте Старое Берковое и участок дороги на Набережной Дрейера в Туле. Движение транспорта прекращено, сообщили в ГУ МЧС по Тульской области. 

Движение по этим участкам закрыто. Для водителей организованы объездные пути.  

Всего в регионе подтоплено 11 низководных мостов в 6 муниципальных образованиях и 1 участок дороги:

  • р. Ока н. п. Николо-Гастунь Белевского района;
  • р. Ока н. п. Чекалин Суворовского района;
  • р. Упа н. п. Мишнево Суворовского района;
  • р. Упа н. п. Матюхинский Суворовского района;
  • р. Упа н. п. Болотское Одоевского района;
  • р. Упа н. п. Орлово Щекинского района;
  • р. Упа н. п. Мишнево ГО Тула;
  • р. Упа в н. п. Старое Берковое Дубенского района;
  • р. Упа участок дороги Набережная Дрейера ГО Тула.

При этом полностью отрезанных населённых пунктов нет — везде сохраняется транспортное сообщение. В ряде населенных пунктов работают лодочные переправы, а также задействована спецтехника повышенной проходимости. На местах дежурят спасатели, медики и пожарные.

В ведомстве отметили, что угрозы подтопления жилых домов нет, ситуация находится под постоянным контролем. Для реагирования на возможные последствия паводка в регионе сформирована группировка — более 1800 специалистов и свыше 340 единиц техники.

сегодня, в 12:20
