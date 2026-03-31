Вода продолжает подниматься, но ситуация под контролем.

В Дубенском районе затопило низководный моста в населенном пункте Старое Берковое и участок дороги на Набережной Дрейера в Туле. Движение транспорта прекращено, сообщили в ГУ МЧС по Тульской области.

Движение по этим участкам закрыто. Для водителей организованы объездные пути.

Всего в регионе подтоплено 11 низководных мостов в 6 муниципальных образованиях и 1 участок дороги:

р. Ока н. п. Николо-Гастунь Белевского района;

р. Ока н. п. Чекалин Суворовского района;

р. Упа н. п. Мишнево Суворовского района;

р. Упа н. п. Матюхинский Суворовского района;

р. Упа н. п. Болотское Одоевского района;

р. Упа н. п. Орлово Щекинского района;

р. Упа н. п. Мишнево ГО Тула;

р. Упа в н. п. Старое Берковое Дубенского района;

р. Упа участок дороги Набережная Дрейера ГО Тула.

При этом полностью отрезанных населённых пунктов нет — везде сохраняется транспортное сообщение. В ряде населенных пунктов работают лодочные переправы, а также задействована спецтехника повышенной проходимости. На местах дежурят спасатели, медики и пожарные.

В ведомстве отметили, что угрозы подтопления жилых домов нет, ситуация находится под постоянным контролем. Для реагирования на возможные последствия паводка в регионе сформирована группировка — более 1800 специалистов и свыше 340 единиц техники.