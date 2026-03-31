Ремонт дорог, больниц и нехватка фельдшеров: о чем сельские старосты спрашивали Дмитрия Миляева

Сегодня, 31 марта, в Ефремове прошла третья встреча губернатора Дмитрия Миляева с сельскими старостами и руководителями территориального общественного самоуправления (ТОС). В этот раз — Ефремовского, Воловского, Куркинского округов, Богородицкого, Каменского и Тепло-Огаревского районов. В открытом диалоге пришли поучаствовать порядка 400 человек.

Глава региона напомнил, что в регионе будет создан совет сельских старост. Его состав будет периодически ротироваться. Встречи участников совета и губернатора станут регулярными.

«Хочу поблагодарить за ту работу, которую вы делаете. Как говорит Президент, вы первый эшелон общения с людьми. Вы члены команды Правительства Тульской области, но в то же время — простые жители региона. Вы отражаете интересы тех людей, которые живут рядом с вами», — отметил Дмитрий Миляев.

Глава региона отметил, что знает о трудностях жизни в глубинке не понаслышке: Дмитрий Миляев вырос в Киреевском районе, и ему хорошо знакомы проблемы, с которыми сталкиваются жители сел.

Беседа длилась более двух часов, за это время прозвучало около 20 вопросов от жителей разных районов области. Старосты задавали вопросы о самых острых проблемах своих населенных пунктов.

Их волновали коммунальные проблемы: подключение газа, замена старых водопроводов, ремонт дорог. Много вопросов касалось медицины: нехватки фельдшеров и ремонта больниц. Жители также поднимали темы инфраструктуры — освещение улиц и обновление пожарных машин. Отдельно звучали социальные вопросы: льготный проезд для студентов и работа почтовых отделений. Была просьба о культурных мероприятиях — предоставить костюмы для ансамбля к празднованию 9 мая.

Один из вопросов поступил от Сергея Абрамова, ветерана боевых действий, который живет в деревне Александровка Тепло-Огаревского района:

— У меня деревня — 5 домов. В осенний период туда ничего проехать не может, ни скорая помощь ни аварийная служба. Есть два куска дороги по 500 метров и всё. Прошу оказать содействие в оборудовании подъездных путей к нашей деревне. Нам не надо асфальт, можно хотя бы отсыпать дорогу?

Дмитрий Миляев поручил главе Тепло-Огаревского района рассмотреть вопросы оборудования подъезда.

Ирина Комогорова из деревни Большие Плоты приехала поблагодарить губернатора за создание молодёжного совета:

— Я являюсь членом комиссии по формированию комфортной городской среды и благодарна, что Дмитрий Миляев поддерживает молодёжь и развивает регион в этом направлении.

Такие встречи удобны: живой, конструктивный диалог, все могут пообщаться с нашим губернатором.





Алина Лобанова, руководитель ТОС поселка Горный Воловского района:

— Наш вопрос касается ремонта подъездной дороги к нашему посёлку. Она единственная, и для жителей это важная тема, они мечтают о дороге. С Сергеем Юрьевичем [Пиший, глава МО — прим.авт.] этот вопрос начал решаться.

Эта встреча очень важна для меня, потому что есть прямой диалог с губернатором Дмитрием Вячеславовичем Миляевым. Это связь между жителями и правительством.





Староста деревни Марьинка в Куркинском районе Светлана Кланово задала вопрос про отключение газа:

— Когда подключат к газу Марьинку и Клешню? Если будет подключение, хотелось бы, чтобы еще заменили водопровод — он гнилой, его нужно менять.

Губернатор Дмитрий Миляев заверил, что ситуация с водопроводом будет рассмотрена, а газ проведут в мае текущего года.







Жительница деревни Упертовка Богородицкого района спросила про качество питьевой воды:

— Нашей водонапорной башне более 50 лет. Воду она уже не качает, всё уходит под землю. Вода шахтная, не для питья. Помогите, пожалуйста.

Губернатор поручил главе решить проблему.





Староста села Закопы в Каменском районе Елена Степанова выразила благодарность губернатору за оборудованный тротуар. Елена попросила, чтобы в селе установили освещение для автобусной остановки и сделали ямочный ремонт на дорогах села.







Староста села Улановка Богородицкого района Светлана Сменихина:

— Большая проблема — это наша плотина. Сейчас там постоянно бегают дети в школу, люди в магазин сокращают дорогу. Два года назад плотину прорвало. Для детей это опасно, идет обрушение берега. Можно ли решить эту проблему? Средств на проект плотины нет.

Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин прокомментировал, что указанная плотина — не единственный подъезд к населенному пункту. На сегодняшний день ремонт сооружения представляется нерациональным.







Староста деревни Красный холм Волховского района Александра Дьячкова задала вопрос про медпомощь в деревне:

— Наш ФАП работает раз в неделю. 90% пациентов — пенсионеры, которым часто нужна помощь. Можно ли сделать так, чтобы ФАП работал чаще?

На это губернатор ответил так:

«Отдельно отмечу, что мы стараемся поддерживать врачей. В регионе действует целый перечень программ поддержки. К нам даже приезжают специалисты из Москвы и Подмосковья. В вашем случае посмотрим ситуацию и постараемся исправить».

Старосты даже поинтересовались личной темой — насколько хватает терпения и времени у губернатора, учитывая большое количество обращений. Дмитрий Миляев подчеркнул, что не всегда работа с людьми дается легко:

«Всегда есть какое-то раздражение. Бывают вопросы сложные, бывает понимаешь, что у тебя нет ответа или решения».

«Мне бы хотелось, чтобы каждый глава администрации муниципалитета занимался решением местных вопросов. Со всем, что происходит на подведомственной территории, должен разбираться глава.

Вы, как главы администраций, должны отвечать на поступающие вопросы честно. Если какой-то вопрос нельзя решить сразу, нужно открыто объяснить, почему.

Только главы администраций способны по-настоящему разбираться с местными проблемами. Этот канал коммуникации обязательно нужно использовать, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Завершая мероприятие, Дмитрий Миляев поделился мыслью:

«Чем ближе ты находишься к людям, тем сложнее твоя работа. Выходишь из калитки — и вот они, люди и их проблемы!»

И — поблагодарил старост за их труд:

«Общение с жителями не всегда дается легко, но наша сегодняшняя встреча прошла с добрым, сердечным отношением друг к другу. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы с нами в одной команде. Ваша миссия сложна, ведь вы ближе всех к людям. Благодарю вас за ваши силы, за то, что остаетесь верны своему выбору! Спасибо за такое единство, что вы в нашей команде и в команде жителей. Будем двигаться вместе!»