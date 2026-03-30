Три района Тулы остались без воды и света из-за аварии?

Фото Дмитрия Дзюбина.

Судя по жалобам жителей, воды нет в Центральном, Привокзальном и Советском районах. Также люди жалуются на отключения электричества. В ЕДДС Тулы жителям сообщили о коммунальной аварии, без подробностей.

По нашей информации, причиной отключения подачи воды стала авария на электросетях: сначала пропал свет, потом и вода. Myslo сделал запрос в администрацию о подробностях.

Напомним, 24 марта южная часть города также осталась без водоснабжения из-за несанкционированных работ организации РЖД — они проводили земляные работы без уведомления «Тулагорводоканала» и повредили трубу. Воды не было всю ночь и день в трех районах Тулы.