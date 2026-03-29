Тульские приставы изъяли у посетителя суда нож

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Сотрудники Управления ФССП России по Тульской области не допустили проноса запрещенных предметов в здания судов региона. В понедельник, 23 марта, складной нож был найден и посетителя Тульского областного суда. Желая посетить канцелярию, мужчина заявил, что никаких опасных предметов при нём нет. Нож был обнаружен при личном досмотре.

В отношении туляка был составлен административный протокол по статье «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».

За прошедший месяц жители региона пытались пройти в суды с ножами, мультитулами и даже перцовым баллончиком, однако все попытки были пресечены сотрудниками органа принудительного исполнения, а нарушители – привлечены к административной ответственности.